V eksploziji ob pastoralnem domu na Rudniku več tisoč evrov škode

Neznanec je v soboto ob pastoralnem domu župnije Ljubljana-Rudnik razstrelil pločevinko z neznano vnetljivo snovjo, so objavili na spletni strani Slovenske škofovske konference (SŠK). Ob tem so obsodili vse oblike nasilja in nestrpnosti ter pozvali pristojne organe, naj raziščejo okoliščine kaznivega dejanja. V dogodku ni bil nihče poškodovan.