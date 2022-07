V DZ zakonski predlog za spremembe družinskega zakonika

S predlaganimi rešitvami se v skladu z odločitvami ustavnega sodišča po pojasnilih vlade zagotavlja nediskriminatorna obravnava partnerskih razmerij raznospolnih in istospolnih partnerjev pri opredelitvi zakonske zveze. Enaka obravnava se ureja tudi za partnerje, ki niso sklenili zakonske zveze in živijo v zunajzakonski skupnosti.

Vlada je na današnji dopisni seji potrdila besedilo predloga zakona o spremembah družinskega zakonika in ga v DZ poslala po skrajšanem postopku, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Predlog sledi prelomni odločitvi ustavnega sodišča, s katero je to istospolnim partnerjem omogočilo sklenitev zakonske zveze in posvojitev otrok.