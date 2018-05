V bližini prestolnice je skladišče radioaktivnih odpadkov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Brinju na obrobju Ljubljane, kjer trenutno skladiščijo 90 kubičnih metrov trdnih radioaktivnih odpadkov, bodo nevarne odpadke skladiščili še vsaj deset let. Omenjeno skladišče radioaktivnih odpadkov je drugo največje v državi, uprava za jedrsko varnost pa poudarja, da tveganja za ljudi in okolje ni.

V skladišču v Brinju pri Ljubljani prevzemajo radioaktivne odpadke bolnišnic, industrijskih obratov in Instituta Jožef Stefan, so poročali v oddaji Planet Danes na Planet TV. Register vodi uprava za jedrsko varnost. Vsi odpadki so popisani, ko odslužijo svojemu namenu, pa najprej romajo v centralno skladišče.

"Odpadke zapakiramo, odpeljemo in zapremo. Ko jih odpremo, vzamemo ven samo radioaktivne vire. Če so odpadki potem čisti, jih sortiramo naprej," je dejala vodja sektorja za obratovanje objektov Simona Sučić.

Odgovorni poudarjajo, da je tveganje za ljudi in okolje zanemarljivo

Objekt in način skladiščenja po njenih besedah preprečujeta prehajanje radioaktivnih snovi v okolje in tudi ionizirajoče sevanje: "Sode, ki imajo najvišje hitrosti doze, zlagamo na zunanje stene, pred njih pa namestimo sode z manjšo hitrostjo doze, tako da so poti, kjer hodijo delavci, čim bolj zaščitene."

Tveganje za ljudi in okolje je zanemarljivo. "V okolici zaznavamo bolj ali manj take ravni ionizirajočega sevanja kot kjerkoli drugje v Sloveniji ali kje drugje," je pojasnila vodja službe za varstvo pred sevanji Metka Kralj. Težava nastane, če je neke snovi na določeni lokaciji preveč in bi bilo sevanje lahko povišano.

V Brinju bodo radioaktivne odpadke, tako imenovane male povzročitelje, ki nastanejo v medicini in industriji, skladiščili še najmanj deset let. Omenjeni odpadki predstavljajo deset odstotkov vseh radioaktivnih odpadkov, ki nastanejo v Sloveniji. Preostalih 90 odstotkov omenjenih odpadkov nastane pri proizvodnji električne energije v jedrski elektrarni Krško.