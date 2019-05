Usvojite tuji jezik in izkoristite svoj globalni potencial!

Obvladanje jezikov je velika prednost ne glede na to, kakšne so vaše ambicije. Gre za znanje, ki vam lahko odpre marsikatera vrata in s katerim lahko spletete nove vezi. Če vam učenje tujih jezikov ne gre najbolje, pa ne obupajte prehitro - na voljo imate preizkušeno metodo, ki vam bo zelo hitro pomagala do zastavljenega cilja.

Foto: Getty Images

Berlitz ponuja vrhunsko in učinkovito učenje jezikov za odrasle, otroke in najstnike ter jezikovne, medkulturne in poslovne rešitve za podjetja. Berlitz je v zadnjih 140 letih pomagal uspeti v globalnem okolju več milijonom ljudi po vsem svetu.

Berlitz metoda® temelji na naravnem načinu učenja tujih jezikov. Znana je po edinstvenem pristopu poučevanja, imenovanem jezikovna imerzija (ali jezikovna kopel). Skozi tečaje vsa komunikacija poteka v ciljnem tujem jeziku, vodijo pa jih visoko kvalificirani učitelji, tako imenovani native speakerji oziroma naravni govorci. Pri svojem delu uporabljajo pogovorni učni pristop, ki temelji na poslušanju in govoru. Metoda je zasnovana tako, da tečajnikom omogoča govorjenje. Deluje na logiki, da se bodo učenci jezika naučili spontano, torej brez suhoparnega učenja slovničnih pravil. Novega jezika se boste naučili tako, kot ste se maternega - z naravno lahkotnostjo.

Za najzahtevnejše in tiste, ki si želijo hitre samozavesti v tujem jeziku, pa je Berlitz razvil program Total Immersion® . Gre za intenzivni individualni tečaj, ki je sestavljen iz 12 učnih ur na dan in traja do šest tednov. Kvalificirani učitelji, ki so naravni govorci, tečajnike pripravijo do tega, da vsaj 50 odstotkov časa govorijo v tujem jeziku.

Prednosti tečajev Total Immersion® Intenzivni individualni jezikovni tečaji, ki v ospredje postavljajo vaše cilje.

Učinkovita učna izkušnja na vseh jezikovnih stopnjah z uporabo Berlitz metode ® .

. Zgoščen tečaj z 12 učnimi urami na dan (60 učnih ur na teden) v od enem do šestih tednih.

Aktivno sodelovanje tečajnika, vsaj 50 odstotkov časa govori v tujem jeziku.

Vpišite se do 31. maja in izkoristite posebno ponudbo 5 = 6! Za izvedbo programa do 30. septembra 2019 vam dodatni 6. dan programa podarimo! Več informacij najdete tukaj.

Foto: Getty Images

Jezikovna šola Berlitz ponuja različne individualne jezikovne programe za podjetja in zaposlene, ki si želijo izboljšati znanje tujega jezika in okrepiti samozavest pri uporabi tujega jezika.

Z udeležbo v Berlitzevih individualnih jezikovnih tečajih boste takoj opazili napredek. Vsebina programa je prilagojena vašim željam in potrebam.

Vključuje praktične vaje, študije primerov in veliko konverzacije. Z nenehno težnjo po inovativnosti pri Berlitzu razvijajo jezikovne tečaje ter programe, ki podjetjem in posameznikom pomagajo premagovati kulturne razlike, obvladovati raznolikosti in izkoristiti podobnosti za čim boljše delovanje.

Vse do 31. maja 2019 v posebni ponudbi z 20-odstotnim popustom izberite paket individualnega jezikovnega izobraževanja.

Imate dodatna vprašanja, kako bi se naučili novega tujega jezika ali pa zgolj osvežili tistega, ki ste ga nekoč že dobro znali? Pokličite nas na +386 80 23 36 in se naročite na brezplačni svetovalni pogovor ali nam pišite TUKAJ. Skupaj bomo začrtali optimalno pot do novega znanj tujega jezika.