Ustavno sodišče zadržalo izvajanje spornega dela novele zakona o finančni upravi

Ustavno sodišče je v okviru zahteve za ustavno presojo, ki jo je vložil Varuh človekovih pravic, začasno zadržalo izvajanje sporne določbe novele zakona o finančni upravi, po kateri lahko Furs v finančnih preiskavah brez sodne odločbe uporablja tehnične pripomočke za pridobivanje podatkov o položaju in gibanju blaga, poročata Pop TV in N1.

Varuh človekovih pravic je namreč v svoji zahtevi za presojo skladnosti z ustavo omenjenega dela zakona predlagal tudi začasno zadržanje tega zakonskega določila.

V obrazložitvi sklepa, ki ga navajata omenjena medija, je ustavno sodišče tehtalo med možnostjo nastanka težko popravljivih škodljivih posledic v primeru uporabe tehničnih pripomočkov, če bi nato v ustavnosodni presoji ugotovilo protiustavnost določbe, in med možnostjo nastanka težko popravljivih škodljivih posledic, če bi izvrševanje izpodbijane ureditve začasno zadržalo, nato pa ugotovilo, da je zakon skladen z ustavo.

Pri tem tehtanju je izpostavilo navedbe varuha, da bi z izvrševanjem izpodbijane določbe nastale težko popravljive posledice v obliki posega v (informacijsko) zasebnost vseh oseb, povezanih s tovorom v prevoznem ali prenosnem sredstvu, ki se mu sledi. Če bi bil ta zatrjevani poseg kasneje spoznan za protiustavnega, bi to tudi po oceni ustavnega sodišča pomenilo možnost nastanka težko popravljive škodljive posledice.

Prikrito sledenje lokaciji prevoznih sredstev in s tem možnosti sledenja tudi določenim ali vsaj določljivim osebam, povezanim s tovorom na prevoznem ali prenosnem sredstvu, pomeni poleg zbiranja podatkov o njih, kar je že samo po sebi poseg v pravico do varstva osebnih podatkov, tudi nevarnost, da se državni organ seznani z lokacijo in gibanjem teh oseb na javnem in zasebnem prostoru in s tem s podrobnostmi iz njihovega zasebnega življenja, po navedbah N1 piše v sklepu ustavnega sodišča.

Ustavno sodišče je dodalo, da lahko, ker se pooblastilo izvaja na prikrit način in osebe zanj ne vedo, škodljive posledice segajo v same temelje zakonitosti delovanja državnih organov.

Na drugi strani so ustavni sodniki poudarili, da bi z začasnim zadržanjem izpodbijane ureditve lahko nastale težko popravljive škodljive posledice za varnejše in učinkovitejše delovanje Finančne uprave RS (Furs) v boju proti hujšim primerom utajevanja davkov, kar je v odgovoru na predlog za začasno zadržanje poudaril državni zbor.

A ne vlada ne DZ po navedbah ustavnih sodnikov nista izkazala, da bi bilo opravljanje finančne preiskave brez izpodbijanega pooblastila Fursa popolnoma onemogočeno. Ustavni sodniki so ob tem omenili, da je vlada, ki sicer ocenjuje, da je zahteva za presojo ustavnosti neutemeljena, v svojem mnenju, sprejetem ta teden, navedla, da bi se izpodbijana določba uporabljala v številčno zelo omejenem obsegu.

Sklep o začasnem zadržanju so ustavni sodniki po poročanju Pop TV in N1 sprejeli soglasno, obenem pa sklenili še, da bo sodišče zahtevo za oceno ustavnosti omenjenega člena obravnavalo absolutno prednostno.

DZ je novelo zakona o finančni upravi sprejel sredi lanskega decembra, takrat le z glasovi poslancev Svobode. Prav zaradi določbe o tajnem sledenju, ki je bila deležna nemalo kritik v javnosti, je državni svet nanjo izglasoval odložilni veto in januarja letos pri ponovnem odločanju v DZ so potrebne glasove poleg poslancev Svobode prispevali tudi v Levici. Kot so takrat pojasnili, so se dogovorili, da bodo sporni člen poslali v ustavno presojo. A to se ni zgodilo, ustavno presojo je nato sprožil Varuh človekovih pravic.