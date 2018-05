Ustavni sodniki niso ugodili zagovornikom klanja halal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ustavno sodišče je sporočilo, da je zakon o zaščiti živali, ki določa, da mora biti omamljanje živali obvezno izvedeno tudi pri obrednem zakolu, skladen z ustavo. Sodišče je o ustavnosti omenjenega zakona presojalo na pobudo Slovenske muslimanske skupnosti in islamskega vernika.

Pobudnika ustavne presoje sta zatrjevala, da je zakon neustaven, saj da omejuje ustavno pravico do svobode vere. Protiustavnost naj bi po njunih navedbah nastala, ker zakon o zaščiti živali v drugem odstavku 25. člena za vse zakole v klavnicah, tudi za obredne zakole po islamski veri, zapoveduje obvezno predhodno omamljanje živali.

Omenjena določba naj bi islamskim vernikom po navedbah pobudnikov preprečevala vsakodnevno preskrbo in uživanje halal mesa. Prav tako naj bi omenjeni člen vernikom onemogočal preskrbo z omenjenim mesom ob islamskem verskem prazniku kurban bajram.

Ustavno sodišče: Dostop do halal mesa je otežen, ne pa tudi onemogočen

Ustavno sodišče je ugotovilo, da zakon o zaščiti živali v omenjenem členu odstavka ni neskladen z ustavo. Kot so poudarili ustavni sodniki, je omamljanje živali primerno in nujno, saj je s predhodnim omamljenjem mogoče učinkovito ublažiti bolečino in strah živali pred zakolom.

Drugo milejše sredstvo za dosego tega cilja, ki bi manj posegalo v versko svobodo, po besedah ustavnih sodnikov ne obstaja. Hkrati so ustavni sodniki poudarili, da je "ustavnopravna teža koristi drugega odstavka 25. člena zakona o zaščiti živali velika".

Na drugi strani so posledice za versko svobodo po mnenju ustavnih sodnikov omejene. Dostop do halal mesa je za vernike le otežen, ne pa tudi onemogočen, je poudarilo ustavno sodišče.