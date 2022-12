Uspešen zaključek ozaveščevalne akcije 2. priložnost

Oglasno sporočilo

Loctite Slovenija je združil moči z društvom Posadi drevo, ne bodi štor! in tako podprl 4. nacionalno zasaditev dreves v Sloveniji in na Hrvaškem. Posaditev dreves je zadnji v vrsti številnih trajnostnih korakov kampanje Reci JA.

Pod sloganom 2. priložnost je Loctite potrošnike opomnil, da naših najljubših predmetov ni treba prehitro zavreči in zamenjati z novimi, temveč jih lahko pri življenju ohranimo tako, da jih popravimo ali zalepimo.

Koordinatorka projekta in vodja blagovnih znamk v podjetju Henkel Anja Uranjek je sporočila: "Vsem potrošnikom, ki so svojim ljubim predmetom z lepilom Loctite že podarili 2. priložnost in sodelovali v Loctite natečaju, se iskreno zahvaljujemo. Kot obljubljeno, bo Loctite za vsak prijavljen projekt v natečaju posadil eno drevo."

Izjemno nas veseli dejstvo, da smo v sklopu kampanje potrdili dolgoročno sodelovanje s partnerjem, ki se problematike ponovne ozelenitve okolja loteva celovito. Gre za društvo Posadi drevo, ne bodi štor!, ki se na slovenskem trgu šele uveljavlja, v viziji pa nosi izjemno ambiciozne cilje za revitalizacijo urbanih zelenih površin v mestih in zmanjšanje posledic vročinskih valov. V svojih aktivnostih se osredotočajo predvsem na šole in vrtce, za katere poleg posaditev dreves organizirajo tudi zanimivo, interaktivno izobraževanje otrok. Tako o okoljevarstveni problematiki in naši odgovornosti do okolja vztrajno ozaveščajo vso populacijo, predvsem pa naše najmlajše. Ponosni smo, da bomo v sodelovanju z društvom Posadi drevo, ne bodi štor! presegli svojo obljubo in v Sloveniji posadili kar 500 dreves!

Pred kratkim smo z učenci in učitelji 1. OŠ Žalec ter POŠ Gotovlje zavihali rokave ter posadili drevesa na šolskem dvorišču. Skupaj smo poskrbeli za najbolj zeleno učilnico na prostem, v kateri si bodo učenci kaj kmalu lahko privoščili sadove lastnega dela in se med učno uro posladkali s sladkimi češnjami, figami ter borovnicami.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Naročnik oglasnega sporočila je HENKEL SLOVENIJA D.O.O.