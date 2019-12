URI Soča: poslanci predlagajo vladi sodelovanje z občino

Parlamentarni odbor za zdravstvo predlaga vladi, da v skladu z zakonom o glavnem mestu pozove Mestno občino Ljubljana k sodelovanju pri pripravi in uskladitvi občinskega prostorskega načrta in razvojnih programov občine, da bo status zemljišč, potrebnih za delovanje URI Soča, zagotavljal možnosti za nadaljnji razvoj inštituta.

Za četrtek je namreč napovedana dražba, na kateri bi občina ponudila funkcionalna zemljišča okoli Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta (URI) Soča, kamor se želi širiti inštitut. Ta namera je v javnosti, o kateri smo prvi poročali na Siol.net, dvignila veliko prahu, poslanci NSi so se zato odločili predlagati nujno sejo parlamentarnega odbora na to temo. Kot je dejala poslanka NSi Iva Dimic, je širitev inštituta interes celotne slovenske družbe.

Prodaja po tržni ceni ali zamenjava za stavbo

Po pojasnilih državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje Tomaža Pliberška se o parcelah okoli URI Soča, velikih več kot 8.000 kvadratnih metrov, pogovarjajo že 13 let. Ljubljanska občina je pripravljena zemljišče prodati po tržni ceni ali ga zamenjati za stavbo, v kateri ima danes prostore Mestna otroška bolnišnica.

Ministrstvo na nič od tega ne pristaja. Menjava parcele bi šla v škodo UKC in njegovih bolnikov, poleg tega javni zdravstveni objekti ne smejo postati tržno blago, je dejal. Po drugi strani pa nimajo sredstev za nakup zemljišč v proračunu.

Tako so med drugim pozvali državno odvetništvo, naj vloži predlog za določitev pripadajočega zemljišča. Odvetništvo jim je danes tudi sporočilo, da bodo to storili in bo na zemljiščih zaznamba.

"Inštitut poka po šivih"

Direktor URI Soča Robert Cugelj je opozoril, da so potrebe po rehabilitaciji na terciarnem nivoju gromozanske, inštitut pa poka po šivih. Inštitut tako ni sposoben obravnavati vseh bolnikov, zasedenost postelj je 99-odstotna, kar je preveč, saj imajo potem težave z bolnišničnimi okužbami. Povedal je, da bodo zaradi vse večjih potreb potrebovali nove kapacitete za sto bolnikov.

Zaradi potrebe po širitvi je to zemljišče po njegovi oceni izrednega nacionalnega pomena, v tem trenutku pa je to funkcionalno zemljišče, saj prek njega potekajo dovozne poti za inštitut kot tudi požarna pot.

Janković je poslancem poslal pismo

Na sejo je bil vabljen tudi ljubljanski župan Zoran Janković, a se je ni udeležil. Je pa članom odbora poslal pismo, v katerem je poudaril, da je občina vseh 12 let dajala inštitutu ta zemljišča v brezplačno uporabo. Opozoril je, da je ministru za zdravje Alešu Šabedru dejal, da želijo z javno dražbo zemljišča preveriti njegovo ceno, da pa zemljišča ne bi prodal, tudi če bi se zanj pojavil kupec.

Zavrnil je očitke, da baranta z otroki, takšne obtožbe se mu zdijo neprimerne in žaljive. Sicer pa meni, da bi morala biti občina in država isti in enakovredni javni sektor, zato se mu zdi nezaslišano, da se interes Mol in občanov populistično imenuje interes kapitala.

Foto: STA

Poslanec DeSUS Branko Simonovič se je vprašal, zakaj inštitut še ni vknjižen v dostopne poti. Če pa kdo misli, da lahko občina kar podari takšno zemljišče, pa se moti, je dejal in dodal, da bi v tem primeru občina delala neodgovorno.

Predsednik odbora Franc Trček (Levica) pa je pripomnil, da ta tematika spada pod odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. In na tem odboru bi bilo treba odpreti to problematiko tudi v luči stanovanjske politike, saj se je "preveč razpaslo kšeftanje z nepremičninami".