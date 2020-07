Upokojenci ne bodo dobili brezplačnih mask

Poslanci so se danes seznanili, da odbor DZ za finance na seji konec junija ni podprl predloga novele zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covida-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, s katero bi zagotovili brezplačne zaščitne mask upokojencem, piše STA.

Predlog novele zakona je v zakonodajni postopek vložila skupina poslancev s prvopodpisano Mašo Kociper (SAB). A na seji odbora za finance sta za glasovala le dva poslanca, proti jih je bilo 11. Zakonodajni postopek se je tako končal.

V SAB so predlog novele zakona vložili v začetku maja. Najprej so predlagali, da se upokojencem vsak mesec dodeli 15 higienskih mask za enkratno uporabo, kar bi državo po njihovih izračunih stalo 6,6 milijona evrov mesečno, nato pa so vložili dopolnilo, naj se upokojencem vsak mesec dodeli po tri pralne maske. To bi državo do konca leta stalo 3,6 milijona evrov, piše STA.

Državna sekretarka na ministrstvu za finance Kristina Šteblaj je v predstavitvi vladnega stališča do predloga med drugim izpostavila, da je vlada že poskrbela za upokojence s solidarnostnim dodatkom. Člani odbora pa so se med drugim spraševali, ali ne gre za diskriminatoren predlog do drugih rizičnih skupin.

DZ je prvi protikoronski zakon sprejel v začetku aprila, predvidel pa je za tri milijarde evrov pomoči tako državljanom kot podjetjem. Večina ukrepov se je medtem že iztekla, nekateri, med njimi subvencioniranje čakanja na delo, pa so podaljšani, še piše STA.