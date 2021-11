Umrla je Nataša Vodušek, nekdanja veleposlanica v BiH

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 55. letu starosti je umrla diplomatka, nekdanja veleposlanica v BiH Nataša Vodušek, soproga novinarja in nekdanjega urednika Vladimirja Voduška. Voduškova je naloge slovenske veleposlanice v Sarajevu opravljala od februarja 2006 do decembra 2008, ko je predčasno končala mandat.

Voduškova je bila po izobrazbi politologija, med drugim je bila slovenska konzulka v Švici, pooblaščena ministrica in namestnica vodje sektorja za zahodno, severno in srednjo Evropo na MZZ ter namestnica vodje sektorja za vzhodno Evropo in srednjo Azijo na MZZ.

Pogreb bo v soboto na Ptujski gori, so potrdili v družinskem krogu.