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Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
1. 7. 2026,
20.02

Osveženo pred

1 ura, 25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
policija smrt

Sreda, 1. 7. 2026, 20.02

1 ura, 25 minut

Umrl je Pavle Čelik

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,23
Pavle Čelik | V 86. letu starosti je umrl Pavle Čelik. | Foto STA

V 86. letu starosti je umrl Pavle Čelik.

Foto: STA

V 86. letu starosti je umrl Pavle Čelik, so za STA potrdili v Zvezi policijskih veteranskih društev Sever. Že v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji je bil del vodstva tedanje milice in tudi ravnatelj Kadetske šole v Tacnu. Bil pa je tudi sociolog in zgodovinar.

Čelik je bil tudi eden izmed pomembnih vodilnih kadrov slovenske milice v času demokratizacije in osamosvojitvenih procesov. Bil je tudi med ključnimi akterji akcije Sever.

Po upokojitvi leta 1993 je bil vidnejši komentator aktualnega dela policije, bil je tudi avtor zgodovinskih in socioloških del.

Leta 2001 je postal častni meščan Ljubljane.

Pogreb bo potekal z vojaškimi častmi 

Leta 1993 je prejel častni znak svobode Republike Slovenije za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.

Ker je prejemnik častnega znaka, bo njegov pogreb potekal z vojaškimi častmi.

policija smrt
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