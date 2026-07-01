Umrl je Pavle Čelik

V 86. letu starosti je umrl Pavle Čelik, so za STA potrdili v Zvezi policijskih veteranskih društev Sever. Že v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji je bil del vodstva tedanje milice in tudi ravnatelj Kadetske šole v Tacnu. Bil pa je tudi sociolog in zgodovinar.

Čelik je bil tudi eden izmed pomembnih vodilnih kadrov slovenske milice v času demokratizacije in osamosvojitvenih procesov. Bil je tudi med ključnimi akterji akcije Sever.

Po upokojitvi leta 1993 je bil vidnejši komentator aktualnega dela policije, bil je tudi avtor zgodovinskih in socioloških del.

Leta 2001 je postal častni meščan Ljubljane.

Pogreb bo potekal z vojaškimi častmi

Leta 1993 je prejel častni znak svobode Republike Slovenije za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.

Ker je prejemnik častnega znaka, bo njegov pogreb potekal z vojaškimi častmi.