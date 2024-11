V 90. letu starosti je umrl profesor, politik in gorski vodnik Anton Jeglič.

Anton Jeglič se je rodil 29. maja 1935 v Ljubljani. Bil je profesor na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko in vidni član stranke SDS. Leta 2000 je bil državni sekretar na ministrstvu za znanost in tehnologijo. Bil je tudi navdušeni gornik, ustanovitelj Slovenskega gorniškega kluba (SGK) Skala in gorski vodnik.

"Poslovil se je Anton Jeglič. Slovenski gornik, domoljub, nemiren raziskovalni duh, izumitelj in profesor. Ustanovitelj Slovenskega gorniškega kluba (SGK) Skala. Vztrajnik, bojevnik luči in iskalec resnice. Steber Slovenske demokratske stranke skozi težka desetletja," je na družbenih omrežjih zapisal Janez Janša, predsednik Slovenske demokratske stranke.