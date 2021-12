Strokovni svet Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor je na četrtkovi izredni seji sprejel stališče, da je za dosego 95-odstotne precepljenosti treba uporabiti vse strokovno utemeljene ukrepe, so sporočili iz UKC Maribor. Cepljenje je po njihovi oceni tisto, ki najpomembneje zmanjša tveganje za hud potek bolezni in smrt pri covidu-19.

Kot so sporočili iz UKC Maribor, je v Sloveniji prišlo do kritičnega znižanja ravni zdravstvenega varstva prebivalstva. Spomnili so, da je epidemija covida-19 v 22 mesecih zahtevala več kot 5500 življenj, hkrati pa so izjemno prikrajšani ostali bolniki, saj se je zaradi obravnav covidnih bolnikov bistveno zmanjšala dostopnost do zdravstvenih storitev.

Čakalne dobe se daljšajo, rezultati zdravstvenih obravnav so slabši, lahko tudi usodni, so poudarili. "Ustavne pravice posameznika do zdravja, zdravstveni sistem v tem trenutku ni več sposoben zagotoviti v polnem obsegu in to zaradi zavračanja cepljenja velikega deleža populacije," opozarjajo.

V UKC Ljubljana so za obvezno cepljenje

Še bolj neposredno sporočilo je v sredo sprejel strokovni svet UKC Ljubljana, ki je na izredni seji soglasno sprejel sklep, s katerim je predlagal uvedbo obveznega cepljenja proti covidu-19. Tako odločitev so sprejeli "zaradi interesa in trpljenja" vseh covidnih in necovidnih bolnikov, ki traja dve leti in mu ni videti konca, so odločitev sveta pojasnili na Twitter profilu UKC Ljubljana