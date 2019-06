Udeleženci okrogle mize za ohranitev študentskega dela prek študentskih servisov #video

Študentsko delo obstaja že več kot 50 let, a se je v zadnjih letih spremenilo. Bistveno se je podražilo s prispevki in davki, uzakonila se je tudi najnižja urna postavka. Zdaj pa se obeta sprememba, ki bi posredovanje dela s študentskih servisov prenesla na zavod za zaposlovanje. Študentsko delo naj ostane takšno, kot je, so menili udeleženci današnje okrogle mize.

V državnem svetu so danes pripravili okroglo mizo, na kateri so govorili o študentskem delu in njegovem vplivu na mlade. Raziskave namreč kažejo, da je študentsko delo vir izkušenj za mlade, da omogoča razvoj kompetenc in pomeni pot do prve zaposlitve po študiju. Hkrati predstavlja socialni korektiv, ki omogoča študij tudi študentom s slabšim socialno-ekonomskim položajem ter študij brez posojil.

Bo študentsko delo še naprej potekalo prek študentskih servisov? Novinar: Denis Malačič. Video: Planet.

Predsednik ŠOS: Študentski servisi svojo storitev opravljajo vrhunsko

Predsednik Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) Klemen Peran prihodnost mladih vidi v čim prejšnji dobri redni zaposlitvi, ne v prekarnosti. Prepričan je, da študentski servisi svojo storitev opravljajo vrhunsko in pregledno, ker je mogoče v zelo kratkem času prek telefona ali računalnika pridobiti napotnico za delodajalca.

Predsednik ŠOS Klemen Peran je prepričan, da študentski servisi svojo storitev opravljajo vrhunsko in pregledno. Foto: STA

"Nimamo nobenih zagotovil, da bo ta storitev, ko bi morebiti šla na zavod za zaposlovanje, ostala na tako visoki ravni. Tako na ŠOS zagovarjamo vrhunsko storitev in čakamo na izračune predlagateljev zakonodaje, ali bi to država v resnici delala ceneje," je dodal.

Ministrstvo za čim prejšnje redno delovno razmerje po koncu študija

Po mnenju državnega sekretarja na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Tilna Božiča so v študentskem delu številne prednosti. Želja ministrstva je, da mora biti vsaka izmed rešitev, ki je predvidena v zakonu, prijazna do uporabnika. Eden od izzivov je prav zagotovo čimprejšnje redno delovno razmerje po koncu študija. "V tem nismo dobri, zato se bo treba s tem bolj ukvarjati," je prepričan Božič.

Študentsko delo po oceni predsednika Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branka Meha ni poceni. "Na drugi strani potrebujemo študente za pokrivanje občasnih potreb po kadru, na primer v času dopustov in bolniških odsotnosti. Delodajalci namreč s študenti zapolnjujemo vrzeli, ki nastajajo v teh primerih," je pojasnil Meh in dodal, da ne more razumeti, zakaj bi spreminjali sistem, ki že več kot pol stoletja deluje dobro.

ZSSS: Študentsko delo ne sme postati prekarno

Andrej Zorko iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je opozoril, da si mladi najbolj želijo varne službe. Na prvo zaposlitev čakajo več kot leto dni, zato moramo poskrbeti, da študentsko delo ne postane prekarno, temveč naj bo začasno in občasno, je dejal Zorko. Okrogla miza je bila del posveta o študentskem delu, ki sta ga pripravila državni svet in e-Študentski servis.