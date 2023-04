Učenec pred jeseniško šolo grozil z lažno pištolo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na šoli so takoj poklicali policijo, vodstvo šole pa je šele pozneje od kriminalistov izvedelo, da je šlo za plastično imitacijo strelnega orožja. Proti učencu so ukrepali v skladu z vzgojnim načrtom, obvestili so tudi pristojni center za socialno delo.