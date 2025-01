TV-voditelj lahko še naprej uporablja fašistični pozdrav

V sredo smo poročali, da je nekdanji odgovorni urednik Demokracije in voditelj na televiziji Nova24 Jože Biščak na omrežju X objavil posnetek, na katerem desno roko z vso silo iztegne v fašistični pozdrav. Zanimalo nas je, ali lahko gesto, za katero avtor pravi, da je parodija, policija in tožilstvo preganjata na podlagi novele zakona o varstvu javnega reda in miru, ki prepoveduje poveličevanje nacizma in fašizma. Zdaj smo dobili odgovore policije in tožilstva.

Biščak je posnetek v sredo pospremil z besedami "my heart goes out to you", kar v prevodu pomeni "moje srce je s teboj", in dopisal, da gre za izziv za Elona Muska. Ta je na inavguraciji Donalda Trumpa med svojim govorom dvakrat močno iztegnil roko v kretnjo, ki jo poznamo kot fašistični pozdrav. To je storil v trenutku, ko se je volilcem zahvaljeval za podporo Donaldu Trumpu.

Foto: omrežje X Ker je državni zbor konec lanskega leta sprejel spremembe zakona o varstvu javnega reda in miru, ki so mu dodali prepoved poveličevanja nacizma in fašizma, nas je zanimalo, ali bosta tožilstvo in policija ukrepala proti Biščaku zdaj, ko imata za to zakonske podlage.

Tega se je očitno prestrašil tudi Biščak, ki je sredi noči na svojem omrežju X zapisal, da si posameznik v tej državi očitno ne more privoščiti niti parodije, ne da bi bili "nekateri 'budni' takoj na okopih".

Kristus božji, no! Človek v tej državi niti parodije, s katero bi pokazal na absurdnost obtožb zoper @elonmusk, ne sme narediti, ne da bi bili nekateri "budni" takoj na okopih. Dragi @SiolNEWS, saj niste normalni, no. Pa kar @policija_si in tožilstvo. https://t.co/4T12zJjuST — Joze Biscak (@JozeBiscak) January 23, 2025

Policija: Člen še ne velja

Na srečo pa Biščaku in podobnim očitno (še) ni treba skrbeti, saj so nam na policiji pojasnili, da bo 20.a člen zakona o varstvu javnega reda in miru, ki prepoveduje poveličevanje nacizma in fašizma, začel veljati šele 20. marca letos.

20.a člen zakona o varstvu javnega reda in miru



(1) Kdor na javnem kraju nosi, obeša, razkazuje, vzklika, izvaja, distribuira, objavlja ali kako drugače uporablja pozdrave, himne oziroma pesmi, zastave, uniforme, znake, parole oziroma gesla in druge oznake ter z njimi povezana slikovna in avdiovizualna gradiva, ki so značilni za nacizem, fašizem ter njune kolaborantske organizacije iz časa druge svetovne vojne in s takšnim ravnanjem koga vznemirja ali razburja ali ogroža, se kaznuje z globo od 500 do 1.000 evrov.

Ob tem so nas opozorili še na eno pomembno določilo zakona, ki bi lahko kazalo na to, da je novela zakona o varstvu javnega reda in miru pri pregonu poveličevanja nacizma in fašizma na spletu pravzaprav neuporabna.

Zakonodajalec je namreč prekrške vezal na "javni kraj", ki jo zakon opredeljuje kot teritorialno površino. "To pomeni, da zakon ne določa prekrškov, ki bi bili storjeni v različnih elektronskih medijih oziroma na spletu," so pojasnili na policiji.

Na vrhovnem državnem tožilstvu medtem pojasnjujejo, da odgovora, ali konkretno Biščakovo ravnanje izpolnjuje znake kaznivega dejanja in katerega, ne morejo podati, saj bi s tem posegali v samostojnost in neodvisnost odločitve pristojnega državnega tožilca, če bi bila podana kazenska ovadba. "Smo pa na podlagi drugega odstavka 161. člena Zakona o kazenskem postopku vaše vprašanje šteli kot glas o kaznivem dejanju, zadevo ustrezno evidentirali in jo bomo odstopili stvarno in krajevno pristojnemu državnemu tožilstvu," so sporočili.