Tudi to nam lahko povzroči trenutno vreme #animacija

Pred nami so oblačni dnevi, ki jih bodo popestrile tudi padavine in kakšna nevihta. V posameznih delih Slovenije bo padavin več, drugod manj, tako pa bo po napovedih vremenoslovcev vse do konca tedna. Razveseljivo je to, da bo razmeroma toplo, saj se bodo termometri povzpeli do 20, celo 23 stopinj Celzija.

Nad zahodno polovico Evrope je obsežno območje nizkega zračnega tlaka. Vremenska motnja se zadržuje nad zahodno Evropo.

Z močnimi južnimi vetrovi doteka k nam vlažen in razmeroma topel zrak, sporočajo z agencije za okolje. Foto: Arso

Torek bo oblačen in dopoldan deževen. Večjo količino padavin lahko pričakujejo v hribovitih krajih na zahodu. Mogoča bo tudi kakšna nevihta.

Vremensko obremenitev bo v torek občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, motenj v spanju, utrujenosti in potrtosti. Različne vremenske razmere lahko vplivajo na naše počutje. Zaradi prihajajočih vremenskih front smo lahko nekoliko bolj razdražljivi, utrujeni ali je naša delovna storilnost zmanjšana. Na nas posredno vplivajo tudi veter, vlažnost in temperatura zraka. Vpliv vremena na počutje človeka pa se prek njih izraža v toplotnem naporu, so še pojasnili pri agenciji za okolje.

Časovni potek univerzalnega toplotnega klimatskega indeksa Foto: Arso

Popoldne bo dež postopno ponehal, le ponekod na zahodu in severu bo zvečer občasno še deževalo. Oblačnost se bo začela trgati. Vetrovno bo, saj bo pihal okrepljen veter južnih smeri, ob morju zmeren jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 20 stopinj Celzija.

Visoke obremenitve breze, jesena in gabra

Pri agenciji so zaznali tudi nekaj posameznih trav, a je obremenitev še prenizka, da bi vplivala na zdravje. Foto: STA V nižinah je v zraku glavni alergen cvetni prah breze, obremenitve bodo visoke. Sezona poteka sicer bolj umirjeno v primerjavi z lanskim letom, a so dnevne obremenitve dovolj visoke za razvoj simptomov alergije. Sezono breze otežujeta beli in črni gaber, ki v letošnjem letu obilno cvetita. V skupini brezi sorodnih rastlin sta tudi bukev in hrast, ki začenjata sezono.

Iz skupine oljkovk so trenutno visoke obremenitve s cvetnim prahom jesena. Jesen in oljka imata sorodne alergene, zato lahko alergiki, preobčutljivi na oljko, razvijejo simptome v sezoni cvetnega prahu jesena. Začenja se sezona platane. V zraku bo prisoten še cvetni prah vrb, javorja, cipresovk in tisovk.

V Primorju poteka sezona belega gabra, obremenitev bo visoka, so še napovedali pri agenciji za okolje. Višina obremenitve z brezo bo odvisna od prenosa cvetnega prahu s celine, mogoča so občasna povišanja. Začela se je sezona hrasta, obremenitev bo postopoma naraščala. Obremenitev z jesenom in cipresovkami se umirja, vrednosti bodo nizke do srednje visoke. Poteka sezona platane, obremenitev bo srednje visoka. Prisoten bo cvetni prah bukve, vrbe, bora, krišine in javorja.

Ponoči se bo na vzhodu države delno razjasnilo. Foto: Reuters

V sredo plohe in nevihte

Delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo nas čaka v sredo. Krajevne plohe in nevihte napovedujejo predvsem v zahodnih in osrednjih krajih Slovenije. Ponekod bo pihal južni do jugovzhodni veter, ob morju jugo.

V sredo vreme večini ljudi ne bo povzročalo opaznih težav s počutjem. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, na Goriškem in ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija.

V četrtek in petek bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše v zahodnih krajih. Tudi konec tedna bo, kot kaže za zdaj, bolj oblačen, a padavin naj bi bilo manj.