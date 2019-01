Tudi lani se je rodilo manj otrok

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Končno število rojenih otrok še ni znano, glede na izkušnje iz prejšnjih let pa so dobri trije odstotki otrok rojeni po večplodni nosečnosti (dvojčki, trojčki). Tako na inštitutu ocenjujejo, da so mamice v Sloveniji v lanskem letu rodile nekaj manj kot 19.000 novorojenčkov, natančneje 18.639.

Odkar na inštitutu spremljajo podatke, se je najmanj otrok rodilo leta 2003, in sicer 16.917. Od takrat pa do leta 2010, ko sta se rodila 22.002 otroka, je število rojenih otrok naraščalo.

Lanski upad veliko večji kot v prejšnjih letih

Od leta 2011, ko se je rodilo 21.567 novorojenčkov, pa njihovo število spet upada. Je pa tokratni upad po navedbah inštituta precej večji kot v preteklih letih.

Število porodov je v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 upadlo v 11 izmed 14 porodnišnic, porast števila porodov so zabeležili le v porodnišnicah Izola, Novo mesto in Ptuj.

Na inštitutu spremljajo tovrstne podatke že 30 let, od leta 1988. Ravno v prvem letu spremljanja podatkov se je pri nas rodilo največ otrok, in sicer 26.442.