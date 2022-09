Trije razlogi, zakaj izbrati domače

Oglasno sporočilo

Spar v okviru projekta To smo mi podpira lokalne dobavitelje in kupcem ponuja domačo kakovost.

Zakaj kupovati slovenske izdelke?

1. Znano poreklo

​​​Sledljivost pomeni večjo kakovost, zato vedno več kupcev natančno prouči etikete in sledi poreklu izdelkov. Vedeti, od kod prihajajo pridelki oziroma izdelki, namreč pomeni vedeti, kaj jemo.

2. Boljša kakovost

Krajše poti od pridelovalca do potrošnika ohranjajo višjo hranilno vrednost živil, saj ta začne upadati takoj, ko plod odrežemo od njegovega vira hrane in vode, zaradi česar mora začeti uporabljati lastne zaloge*.

3. Podpora slovenskim kmetom

Podpirati lokalno pridelavo in predelavo hrane pomeni podpirati slovenske kmete in s tem tudi razvoj slovenskega podeželja.

S kmetije naravnost k vam

V Sparu verjamejo v poštena partnerstva z lokalnimi dobavitelji, zato si v okviru projekta To smo mi prizadevajo za povečevanje odkupa slovenskih pridelkov in izdelkov. Na ta način prispevajo k razvoju slovenskega podeželja, svojim kupcem pa ponujajo domačo kakovost po dostopnih cenah. Ponosni so, da je v njihovi ponudbi kar 70 odstotkov izdelkov slovenskih proizvajalcev**.

Na Ekološki kmetiji Kocjančič pridelujejo bio jogurte ter bio sir in pasterizirano mleko, ki jih v Sparu najdete pod ekskluzivno znamko bio izdelkov SPAR Natur*pur.

Eko mleko in mlečni izdelki z Ekološke kmetije Kocjančič

V vasi Gotenica na Kočevskem je Ekološka kmetija Kocjančič, ki jo od leta 2013 vodijo bratje Urban, Jaša in Vito Kocjančič. Na certificirano ekološki kmetiji, ki obsega 150 hektarjev zemlje, nadaljujejo delo svojega očeta Marka. Ker stremijo k inovativnosti in so želeli svojim kravam, ki se sicer pasejo približno polovico leta, zagotoviti čim bolj prijazen način reje, so zgradili odprt hlev. Ta jim omogoča prosto prehajanje na okoliške travnike tudi pozimi.

Prvotna dejavnost na kmetiji je pridelava mleka, ki ga četrtino predelajo v mlečne izdelke v domači sirarni. Tako mleko kot mlečni izdelki so certificirano ekološki in vedno sveže narejeni. Njihove bio jogurte ter bio sir in pasterizirano mleko najdete tudi na Sparovih policah pod ekskluzivno znamko bio izdelkov SPAR Natur*pur.

TV-voditelj David Urankar se je odpravil v Gotenico, kjer je spoznal vse tri brate Kocjančič in pobliže spoznal delo na njihovi kmetiji. Oglejte si video.

V Sparu lahko kupite solato Živa iz podjetja Panorganix, ki vse leto goji pridelke brez uporabe pesticidov.

Pridelki brez pesticidov iz podjetja Panorganix

Podjetje Panorganix v visokotehnoloških rastlinjakih vse leto, tudi pozimi, goji solatnice (med drugimi solato Živa) in druge pridelke. Podjetje stremi k do okolja prijazni pridelavi, zato so svoje napredne rastlinjake zasnovali tako, da kar 95 odstotkov vode v njih kroži. Rastline namreč za rast porabijo le majhen delež vode in tako praktično ne ustvarjajo odpadnih voda. Bioponično pridelavo nadgrajuje računalniški program, ki bdi nad ustreznimi pogoji in nadzoruje temperaturo, vlago in svetlobo v rastlinjakih, zato pesticidov ne uporabljajo.

Vse, kar je sveže nabrano, Panorganix še isti dan dostavi v Sparove trgovine. Zaradi kratkih transportnih poti njihovi pridelki ohranijo hranilne snovi in odličen okus. Potrošnikom sta tako zagotovljeni sledljivost in kakovost.

*Vir: https://www.nasasuperhrana.si/clanek/zakaj-izbrati-lokalno-hrano/

**Zaokroženi odstotek povzet iz projektne naloge Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano.

(VIR: https://www.varuhverigehrane.si)

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR SLOVENIJA, D. O. O.