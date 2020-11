Trčenje letala in jadralnega padalca: policisti ovadili 53-letnega pilota

Novogoriški policisti so končali preiskavo letalske nesreče, v kateri je aprila pri trčenju z ultralahkim letalom umrl 34-letni jadralni padalec, potnika v letalu pa sta bila huje poškodovana. Policisti so po koncu preiskave kazensko ovadili 53-letnega pilota letala.

Novogoriški kriminalisti so končali obsežno večmesečno preiskavo vseh okoliščin tragične nesreče v zračnem prometu, ki se je 25. aprila letos ob 10.43 zgodila med Dolgo Poljano in vasjo Budanje (Občina Ajdovščina). V nesreči sta takrat trčila ultralahko letalo (znamke Fly Synthesis, tip storch) in 34-letni jadralni padalec, ki je umrl na kraju nesreče. Prav tako sta bila huje poškodovana 53-letni pilot in 43-letni sopotnik v letalu.

Z ogledom kraja letalske nesreče in zbiranjem obvestil je policija ugotovila, da je 34-letni jadralni padalec okoli 10.20 vzletel z vzletišča jadralnih padalcev Kovk, ki je na nadmorski višini 860 metrov, in letel proti pristajališču jadralnih padalcev v Logu pri Vipavi (nadmorska višina 110 metrov).

Prav tako sta istega dne na letališču Aerokluba Josip Križaj Ajdovščina pilot in sopotnik nameravala opraviti podaljšan šolski polet, ki bi zajemal območje nad Ajdovščino, naseljem Ustje, naseljem Dolga Poljana in Budanjami. Po pridobitvi dovoljenja za vzlet z ultralahkim letalom sta okoli 10.38 z ajdovskega letališča vzletela proti zahodu (v smeri Nove Gorice), nato pa polkrožno zavila na levo proti vzhodu in polet nadaljevala po južni strani Ajdovščine proti Vipavi.

Ko je pilot z letalom priletel vzporedno z naseljem Dolga Poljana, je zavil na levo ter polet nadaljeval med naseljema Dolga Poljana in Budanje. Tam je priletel v območje pilotažne cone 3 Budanje, ki je nad cono letenja z jadralnimi padali in zmaji.

Po trku z letalom je padalec padel na travnik

Tragična nesreča se je zgodila ob 10.43 v navedeni pilotažni coni, kjer je brez izvajanja kakršnegakoli manevra sprednji desni del ultralahkega letala trčil v jadralnega padalca, ki je čelno letel proti zračnemu plovilu.

Med trkom je na njegovem jadralnem padalu potrgalo tudi vrvice, zaradi česar je prosto padel na bližnji travnik in za posledicami trka z ultralahkim letalom umrl. Po trku je zaradi močnih konstrukcijskih poškodb ultralahkega letala pilot nad letalom izgubil nadzor in začel strmoglavljati, zaradi česar je sprožil vgrajeno reševalno padalo, t. i. BRS (Ballistic Recovery System).

Reševalno padalo ni popolnoma ublažilo strmoglavljenja

Reševalno padalo na letalu se je sicer odprlo, vendar zaradi prenizke višine ni popolnoma ublažilo strmoglavljenja. Posledično se je letalo ob pristanku na travniku (okoli sto metrov od padca jadralnega padalca) polomilo v predelu pilotske kabine, oba potnika sta bila pri tem huje poškodovana. Kasneje so oba poškodovanca oskrbeli reševalci in ju nato z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempetru pri Gorici.

Foto: CZ Ajdovščina

Kot so sporočili novogoriški policisti, so bili na kraju nesreče poleg policistov in kriminalistov z območja PU Nova Gorica tudi pravosodni organi (preiskovalni sodnik okrožnega sodišča in okrožna državna tožilka iz Nove Gorice) ter preiskovalec letalskih nesreč in incidentov.

Preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Novi Gorici je za pokojnega jadralnega padalca odredil sodno obdukcijo, ki so jo opravili na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani z namenom ugotovitve natančnega vzroka smrti in dokončne potrditve identitete pokojnega. Kasneje je bil v preiskavo okoliščin nesreče v zračnem prometu vključen tudi helikopter Letalske policijske enote.

Ovadili 53-letnega pilota letala

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica so po koncu obsežne preiskave in glede na vsa ugotovljena dejstva 53-letnega pilota zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja ogrožanje posebnih vrst javnega prometa (po 3. odstavku 325. člena KZ-1) kazensko ovadili Okrožnemu državnemu tožilstvu v Novi Gorici, ki je tudi usmerjalo predkazenski postopek policije.