Trček med poslanci SD, v stranki še ne

Poslanec Franc Trček, ki je pred nekaj dnevi zapustil Levico, se je danes pridružil poslancem SD, a v stranko se še ne bo včlanil. "Človek gre enkrat na led, drugič se bolj preudarno poroči, če se že," je pojasnil. Po njegovih besedah so na preizkusni dobi in upa, da se bodo ujeli. Vodja poslancev SD Matjaž Han verjame, da bodo dobro sodelovali.

Han je v današnji izjavi novinarjem pred DZ povedal, da so ob prihodu Trčka zadovoljni in veseli. Po njegovih besedah ga poznajo kot izkušenega poslanca, ki je intelektualec, in kot poslanca, ki je zelo neposreden. Neposrednost lahko pri ljudeh vzbudi malo nevšečnosti, ugotavlja Han, a je zadovoljen, da nekdo neposredno pove svoje mnenje, poroča STA. Spomnil je, da sta imela s Trčkom velikokrat podobna stališča, kdaj pa tudi drugačna, a vedno so bila usmerjena v to, da pomagajo ljudem. Han se veseli dela s Trčkom in meni, da bo v poslansko skupino prinesel novo energijo.

Razmišljal, da odide iz politike

Trček je danes priznal, da je po razhodu z Levico razmišljal o tem, da odide iz politike, ali pa da se najprej "ohladi". Zatem je niz okoliščin, med drugim epidemija novega koronavirusa, po njegovih navedbah pripeljal do pogovorov s predsednikom SD Dejanom Židanom, s katerim sta, ko je bil Židan predsednik DZ, relativno dobro sodelovala. Poleg tega pa je Trček tudi spomnil, da je neodvisni poslanec glede na poslovnik DZ "prej sedmo kot peto kolo", še piše STA.

Upa, da se bo ujel s SD

Po njegovih besedah so zdaj na preizkusni dobi in upa, da se bodo ujeli. "Navsezadnje se mora stara socialdemokracija spomniti, od kje je prišla - iz delavskega boja in boja proti fašizmu. Nova levica pa mora odrasti," ugotavlja Trček. Veseli se skupnega dela in upa, da bodo čez dve leti skupaj v vladi.

"Levica mora malo priti k sebi"

Na vprašanje, ali se njegova stališča ujemajo s stališči SD, pa je Trček odgovoril z besedami, da jim 82. člen ustave veleva, da razmišljajo z lastno glavo. Spomnil je, da sta se s Hanom pogosto prepirala, v osnovi pa sam od teh kritik tudi ne odstopa. Kot je dejal, se strinja tudi s tem, da je sedanje politične razmere v veliki meri zakuhala levica, ki mora malo "priti k sebi". Izpostavil je tudi zunajparlamentarni del levega spektra, kot so Pirati, in opozoril, da če "kdaj ni čas za drobljenje, je to zdaj", še piše STA.

Vodja poslancev SD Marjaž Han je v izjavi novinarjem pred DZ povedal, da so ob prihodu Trčka zadovoljni in veseli Foto: STA

O njegovi nadaljnji vlogi v parlamentarnih odborih se bodo še pogovorili. Tako še ni jasno, ali bo nadalje vodil odbor za zdravstvo. Je pa dejal, da se z zdravstvom zbuja in z zdravstvom hodi spat. Po njegovih navedbah so ob njegovem prestopu med poslance SD dogovorjeni, da na področju zdravstva deluje naprej. Na vprašanje, ali bo morda prevzel vodenje parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ni odgovoril konkretno, saj je tudi to še stvar razprave. Poudaril pa je, da rabijo resen parlamentarni nadzor in zavedanje, zakaj te službe imamo, ter "neko resno protiobveščevalno službo, ki je še nimamo", še piše STA.

Poslanska skupina SD sedaj šteje 11 poslancev.

Mesec je nad prestopom presenečen

Koordinator Levice Luka Mesec je v odzivu na prestop Trčka v poslansko skupino SD danes ugotavljal, da je bil Trček v zadnjih šestih letih precej ostro kritičen do SD. Glede na to, kaj vse je imel v zadnjih šestih letih za povedati o tej stranki, ga njegov prestop preseneča. V Levici so pričakovali, da bodo s Trčkom kot nepovezanim poslancem sodelovali tudi v prihodnje oz. glede na njegova stališča do SD niso pričakovali, da se bo pridružil tej poslanski skupini. Mesec težko komentira, kakšen signal volivcem je to, ljudje bodo po njegovih navedbah to potezo sami presodili, piše STA.