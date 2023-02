Tragedija v Avstriji: policist ustrelil kolega

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na policijski postaji v kraju Trieben na Zgornjem Štajerskem v Avstriji je policist danes ustrelil kolega, so sporočile tamkajšnje oblasti. Osumljenca so aretirali, preiskavo pa so prevzeli policisti sosednje zvezne dežele Salzburg. Za zdaj ni znano, ali je šlo za namerno dejanje ali za nesrečo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.