Tožilstvo: 23-letnik bi 21-letnico umoril, če ne bi ...

Mariborsko okrožno sodišče je kot neutemeljen zavrnilo ugovor zoper obtožnico za 23-letnega Luko Gašpariča, ki mu tožilstvo očita poskus umora, potem ko je septembra lani v mariborskem parku z nožem in kuhinjsko sekiro napadel 21-letno dekle, poroča Večer. S tem je obtožnica postala pravnomočna, predobravnavni narok pa je razpisan za 1. junij.

Kot dodaja časnik, so na mariborskem tožilstvu prepričani, da je 23-letnik svojo simpatijo hotel umoriti, kar bi mu zagotovo tudi uspelo, če ne bi vpitje napadene študentke doseglo policijske patrulje, ki je bila na obhodu parka, ter mlajše ženske in moškega, ki sta krike bolečine slišala vse do študentskega naselja ob Tyrševi ulici.

Obdolženi naj bi oškodovanko večkrat zabodel v trebuh, jo porezal po obrazu, ušesu, udaril v glavo in ji s kuhinjsko sekiro odsekal palec. Še preden jo je policijska patrulja našla ležati v mlaki krvi, je napadalec kraj zapustil, a se je pozneje vrnil v park, saj je tam pozabil nahrbtnik z osebnimi dokumenti. Policisti so ga prijeli, po poročanju Večera pa naj bi v policijskem pridržanju dejanje deloma priznal in preiskovalcem celo povedal, kam je odvrgel morilsko orožje.

Nekaj dokazov je bilo izločenih

Je pa ob koncu sodne preiskave njegov zagovornik Žiga Podobnik dosegel, da je višje sodišče iz kazenskega spisa izločilo obtoženčev mobilni telefon in oblačila, ki so mu jih zasegli v času prijetja, in sicer zato, ker ga policisti naj ne bi na pravilen način seznanili s tem, zakaj so mu odvzeli prostost, prav tako naj ga ne bi poučili o njegovih pravicah.

Ker je sodišče zahteve za izločitev drugih dokazov zavrnilo, med temi po pisanju časnika še vedno ostajata nož in sekira, ki ju je storilec, ko je bežal s kraja zločina, odvrgel v bližnji grm in preiskovalcem dan po napadu na policijski postaji to tudi povedal.

Med dokazi je ostal tudi telefon žrtve, iz katerega izhaja, da jo je v noči na 4. september lani prav Gašparič zvabil v park z zvijačo, da je pri akvariju pustil škatlo s sporočilom zanjo. Motiv obtoženega za strahovit zločin naj bi bilo njegovo ljubosumje, zaradi česar je v preteklosti že vlomil v hišo njene matere in ji poškodoval avtomobil, piše Večer.

Časnik dodaja, da naj bi se Gašparič do zdaj zagovarjal, da je bil v času dejanja neprišteven, a je izvedenec psihiatrične stroke ugotovil, da ni bilo tako.