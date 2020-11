Tonin z veliko podporo vnovič izvoljen za predsednika NSi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aktualni predsednik NSi je bil na kongresu NSi kot edini kandidat izvoljen za nov mandat na čelu stranke. Na volitvah, ki so potekale po pošti, je prejel 420 glasov delegatov oziroma 95,7 odstotka oddanih glasov, so v NSi zapisali na Twitterju.

Kot je po razglasitvi rezultatov povedal Tonin, stranka ostaja zavezana vrednotam krščanske demokracije, "ki jih ponosno postavljamo v sredino političnega prostora". Kot je še dejal, bo Nova Slovenija delovala tako, da Slovenija postane gospodarsko močna, socialno občutljiva in evropsko pluralna država.

"Pred mano je dveletni mandat na čelu NSi. Izzivov se ne bojim. Trudil se bom najti rešitve in se obdal z boljšimi od sebe. Moj cilj je zgraditi močno organizacijo, močno ekipo, ki si deli isto vizijo sodobne in napredne Slovenije," je še povedal Tonin.

"Računajte na nas"

"Računajte na nas. Že danes je jasno, da je prihodnost Slovenije odvisna od moči Nove Slovenije. Močnejša in večja kot bo Nova Slovenija, bolj normalna in uspešna bo Slovenija," je dejal in dodal, da je ponosen na Novo Slovenijo. "Smo zrela stranka, ki zna v kritičnih trenutkih strniti vrste," je še dejal.

Na kongresu, ki je poteka od sobote, so volili tudi izvršilni odbor stranke. V Izvršilni odbor so bili na izvoljeni Janez Cigler Kralj, Jožef Horvat, Iva Dimic, Jernej Vrtovec, Martin Mikolič in David Klobasa.