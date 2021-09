Tonin: Z rezultati kažemo, da lahko NSi vodi naslednjo vlado #foto

Stranka NSi je v Žužemberku priredila tradicionalni poletni tabor, ki so se ga udeležili člani in simpatizerji stranke iz vse Slovenije. Osrednji dogodek je bil opoldanski nagovor predsednika NSi Mateja Tonina. Poudaril je, da so ključni dosežki te vlade, ravno ključni dosežki Nove Slovenije in kot odlično označil tudi delo poslanske skupine Nove Slovenije. Povedal je še, da stabilne vlade ne bo mogoče zgraditi brez povezave čez sredino in da je ne bo tudi brez Nove Slovenije.

Naslednji meseci do volitev bodo po mnenju predsednika NSi Mateja Tonina ključni. "NSi v to vlado ni stopila zaradi ljubezni, ampak zaradi zavezanosti spreminjati stvari na boljše. Ljudem moramo povedati, da je drugačna Slovenija možnost in da je prihodnost pod novo Slovenijo boljša. Na nas je, da tiha večina pride na volitve in jasno pove svoje ambicije in želje. Vsem povejte, zakaj je NSi najbolj logična in normalna izbira," je dejal v nagovoru v Žužemberku.

Stabilne vlade po njegovem ne bo mogoče zgraditi brez povezave čez sredino. "Stabilne vlade pa tudi ne bo brez Nove Slovenije. Ni vprašanje, s kom bo NSi šla po volitvah. Pravo vprašanje je, kdo bo NSi pomagal graditi normalno in v prihodnost zazrto Slovenijo," je še dejal Tonin.

V težkih časih so kot stranka dozoreli

Tonin je pohvalil kolege ministre, ki so dokazali, da je mogoče delati dobro. Poudaril je, da so ključni dosežki te vlade, ravno ključni dosežki Nove Slovenije. Kot odlično pa je označil tudi delo poslanske skupine Nove Slovenije.

"V teh težkih mesecih smo kot stranka dozoreli. Ves ta čas, ko je po nas padalo z leve in z desne, ste bili z nami drage članice in člani. Čutili smo vašo podporo in spodbude. Tudi po vaši zaslugi je danes NSi močna in trdna stranka," je dejal predsednik NSi.

Podpora pred super volilnim letom je stabilna

Poudaril je še, da so pred njimi pomembni meseci in super volilno leto.

"Prav je da se vprašamo, kaj nas čaka v prihodnosti. Janševe vlade so v večnem sporu z nekaterimi mediji, leve vlade pa so znane kot neučinkovite. Če delaš iste stvari in voliš iste ljudi, težko pričakuješ drugačne rezultate. Vprašajte svoje prijatelje, kaj mislijo, kako bi zgledala vlada pod vodstvom krščanskih demokratov? Naša terenska mreža ima več kot 10.000 članov, soočili smo se marsikaterimi napadi. Mediji so nas odpisali na zalogo. A javnomnenjske ankete nam kažejo stabilno podporo, med 7 in 9 poslancev. Nekateri so nas odpisali, a mi smo tukaj. Močni smo in še kako živi," je še dejal Tonin.

Verjame v znanost in cepljenje

Predsednik NSi se je v nagovoru dotaknil tudi trenutnih razmer v zvezi s koronavirusom. Dodal je, da sam verjame v znanost in nima nobenega razloga, da bi bolj verjel zapisom na Facebooku kot pa mnenju osebnega zdravnika.

"Nihče vam ne more zagotoviti stoodstotne varnosti. Tudi, ko ste danes odšli na tabor vam nihče ni mogel zagotoviti, da se vam na poti ne bo zgodila nesreča. Enako je tudi pri cepivu. Obstaja majhna možnost, da bo šlo kaj narobe. Zato vas iskreno prosim, da smo člani NSi zgled, vizija in pot k normalnosti. Da se cepimo, da zaščitimo sebe in svoje najdražje. Epidemijo lahko premagamo le skupaj."

Poudaril je še, da v današnjem svetu prevladuje miselnost "svoboda da, odgovornost ne". "A svoboda in odgovornost sta siamska dvojčka. Ni svobode brez odgovornosti," je še povedal Tonin.