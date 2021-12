Tonin položil venec v spomin na padle partizane z Menine

"Odločitev, da za domovino tvegaš svoje življenje, je žrtev, ki jo vzamejo nase samo največji domoljubi. Hrepenenje po življenju v samostojni državi je bilo v našem narodu prisotno dolga stoletja in mi smo tista srečna generacija, ki lahko danes žanje sadove tega dolgoletnega prizadevanja in največjih osebnih žrtev," so bile besede Tonina, ki je poudaril, da je naša naloga, da presežemo delitve in se usmerimo v prihodnost.

"Odločitev, da za domovino tvegaš svoje življenje, je žrtev, ki jo vzamejo nase samo največji domoljubi. Hrepenenje po življenju v samostojni državi je bilo v našem narodu prisotno dolga stoletja in mi smo tista srečna generacija, ki lahko danes žanje sadove tega dolgoletnega prizadevanja in največjih osebnih žrtev," so bile besede Tonina, ki je poudaril, da je naša naloga, da presežemo delitve in se usmerimo v prihodnost. Foto: Ministrstvo za obrambo

Venca pri spomeniku na Prevojah sta danes položila še župan Občine Kamnik Matej Slapar ter predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Kamnik Dušan Božičnik. Ta je povedal, da moramo biti vsem tem žrtvam neizmerno hvaležni, da lahko danes izražamo svoja mnenja v slovenski besedi, ter da smo dolžni ohraniti vrednote, za katere so se ti ljudje borili, poroča STA.

Sodelovanje med drugo svetovno vojno je tudi temelj zavezništva med ZDA in Slovenijo, ki ga danes nadaljujemo in utrjujemo, je še spomnil minister Tonin. Foto: Ministrstvo za obrambo

S tem, ko so zavezniki med drugo svetovno vojno priznali narodnoosvobodilni partizanski boj za partnersko gibanje v boju proti nacizmu in fašizmu, smo bili tudi uradno postavljeni na stran svobodoljubnih in demokratičnih narodov takratnega sveta. Prek misij, ki so med drugo svetovno vojno delovale na območju današnje Slovenije, so bili slovenska partizanska vojska in tudi civilni prebivalci deležni zavezniške pomoči.



Pomoč in solidarnost pa sta bili vzajemni. Slovenske partizanske enote so na osvobojeno ozemlje prepeljale številne zavezniške letalce, ki so pristali na slovenskem ozemlju. Veliko civilnih prebivalcev ter ranjenih slovenskih partizanov pa je bilo z zavezniškimi letali prepeljanih na varno in v zavezniške bolnišnice prek partizanskih letališč.

Odpravnica poslov na veleposlaništvu ZDA Susan Falatko je spomnila, da nas zgodovina uči, da nasilje lahko izbruhne kadarkoli. "Tega ne smemo nikdar več dopustiti. Ti pogumni možje so se borili za svoje prijatelje in družine proti tiraniji. Za mir doma in za prihodnost svojih otrok ter vnukov. Borili so se proti ideologiji, ki zanika pravice posameznikov in dostojanstva," je opozorila.