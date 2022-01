Tonin ob predstavitvi kandidature Podgorška: NSi je odprta za vse, ki...

Vest o kandidaturi Jožeta Podgorška na listi NSi je odjeknila včeraj. Podgoršek je v aktualno vlado Janeza Janše vstopil kot minister iz kvote DeSUS, ko je na ministrskem stolčku nasledil nekdanjo kmetijsko ministrico Aleksandro Pivec.

"NSi odpira vrata strokovnjakom, ljudem, ki imajo radi Slovenijo in ki želijo skupaj z nami uresničevati program. Da bomo na slovenskih tleh končno utemeljili socialno tržno gospodarstvo, vsem dostopno javno zdravstvo in prinesli več veselja do življenja," je pojasnil predsednik stranke Matej Tonin.

Podgoršek, ki je v preteklosti že bil član občinskega sveta NSi v Vodicah, je bil izjemno vesel povabila NSi za sodelovanje. Veseli ga tudi, da je stranka prepoznala trud, ki ga je vlagal v razvoj slovenskega kmetijstva. "Že vse življenje živim in delam za slovensko kmetijstvo, ne nazadnje sem tudi otrok slovenske kmetije. Ker so mi prioritete in usmeritve stranke zelo dobro poznane, je bila odločitev za sodelovanje dokaj preprosta. Prihajam v stranko, ki zagotavlja politično stabilnost in predvidljivost," je poudaril Podgoršek, ki bo kandidiral v domačem volilnem okraju Vodice.

Tonin je na novinarsko vprašanje, ali so napovedani še kakšni drugi prestopi v stranko, odgovoril, "da pustimo času čas. Vse se bo zelo kmalu razvedelo. Vrata v stranko so odprta vsem, ki imajo radi Slovenijo in nam želijo v polnosti pomagati uresničiti naš program."

Tako minister Podgoršek kot minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič nista člana stranke NSi.