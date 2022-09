Tolminsko: padla v grapo in umrla

Nekaj pred 23. uro so reševalci pogrešano žensko, ki ni kazala znakov življenja, našli v neprehodni grapi. Z ogledom ni bilo ugotovljenih znakov nasilja, tuja krivda je tako izključena, poroča 24ur.com.

Popoldan se je ženska odpravila na pot od planine Lom proti Tolminskemu Triglavu. Do večera se ni vrnila domov, zato so pristojni dobili prijavo o pogrešani osebi. Stekla je iskalna akcija, v kateri so sodelovali policisti in reševalci GRS Tolmin. Pogrešano, ki ni kazala znakov življenja, so nekaj pred 23. uro našli v neprehodni grapi, približno pol kilometra od planine Lom.