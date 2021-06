Toliko stopinj Celzija bomo namerili danes

Pred nami je še en sončen in vroč dan. Čez dan bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj Celzija.

Danes bo lepo vreme, sicer pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodni veter. Ogrelo se bo do največ 34 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno, spet bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 23, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. V Alpah bo popoldne ali zvečer možna kakšna vročinska nevihta.

Vroče bo tudi prihodnje dni

V sredo in četrtek bo še naprej sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V četrtek popoldne bodo možne posamezne vročinske nevihte. Predvidoma do četrtka bo po nižinah sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev.