Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtek so ob 8.274 opravljenih PCR-testih potrdili 3.517 okužb z novim koronavirusom. Pozitivnih je bilo 42,5 odstotka testov. V sredo je bilo pozitivnih 39,7 odstotka testov. Za primerjavo: prejšnji četrtek so potrdili 3.434 okužb z novim koronavirusom.

Po podatkih sledilnika za covid-19 je v slovenskih bolnišnicah hospitaliziranih 1.127 covidnih bolnikov, trinajst več kot prejšnji dan, na intenzivni negi pa je 252 covidnih bolnikov, en manj kot prejšnji dan. Včeraj je umrlo 21 covidnih bolnikov, skupno do danes 5.022. Po podatkih vlade ima najmlajši hospitalizirani bolnik 18 let, najmlajši bolnik na intenzivni negi pa 26 let.

Trend obolelosti s koronavirusom ter število cepljenih v 🇸🇮 na dan 18. 11. 2021 (00:00-24:00). #CepimoSe pic.twitter.com/hnmiEYbzzL — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) November 19, 2021

🏥Povprečna starost bolnikov Covid (min/max)

- na oddelkih: 70 let (24/95)

- enote intenzivne terapije: 61 let (29/83)

(niso upoštevane porodnice na ginekologiji ali otroci)

💉Polno cepljeni:

- na oddelkih 72/191

- enote intenzivne terapije 16/80 pic.twitter.com/VbKA69IRlA — UKC Ljubljana (@ukclj) November 19, 2021

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v državi trenutno 45.143 aktivnih primerov okužbe. V četrtek so opravili še 59.563 hitrih testov, ki jih v primeru pozitivnega izvida preverijo še s PCR-testi.

Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb znaša 3.282. V zadnjih 14 dneh so potrdili 2.141 okužb na sto tisoč prebivalcev.

V sredo so ob opravljenih 9.220 PCR-testih potrdili 3.662 okužb z novim koronavirusom.

Z enim odmerkom cepiva proti covid-19 je pri nas po podatkih NIJZ cepljenih 1.215.063 prebivalcev oziroma 58 odstotkov, z dvema odmerkoma cepiva pa 1.134.697 prebivalcev oziroma 54 odstotkov.

V 44. tednu je bilo v slovenskih bolnišnicah hospitaliziranih 339 necepljenih bolnikov in 177 cepljenih bolnikov.