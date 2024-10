To so posledice prvega vala obilnih padavin. Sledi še drugi val. #foto

Včerajšnje močne padavine, ki so se nad istimi območji obnavljale dlje časa, so povzročile številne nevšečnosti in delo gasilcem. Največ težav je bilo v občini Nova Gorica, kjer so gasilci morali črpati vodo iz poplavljenih kleti. Padavine so povzročile tudi številne ovire v prometu in zalile mnoge podvoze. Južni del Slovenije je danes zjutraj že dočakal nove padavine. Agencija za okolje je zaradi prihajajočih intenzivnih padavin tudi za danes in jutri izdala oranžno opozorilo za jugovzhodno Slovenijo. Ista stopnja opozorila velja tudi za Primorsko, kjer bodo sunki burje presegali 100 kilometrov na uro.