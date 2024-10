Prvi val padavin danes do večera

Danes pozno popoldne in zvečer nas bo dosegel prvi val padavin, z največjo intenziteto pričakujemo padavine na jugu države in na Primorskem, kjer se bodo pojavljale tudi nevihte. Po prvem valu bo sledil premor.

Toliko padavin naj bi se po najnovejšem izračunu enega izmed visokoločljivostnih meteoroloških modelov nabralo do srede ob 24. uri:

Skupna količina padavin do srede do 24. ure Foto: meteologix

V četrtek dopoldne še drugi val

Približno od šest do 12 ur po prvem valu bo sledil drugi večji val padavin, ki bo jutri dopoldne zajel predvsem južno polovico države.

To, da bo velika količina padla v dveh večjih valovih in ne le v enem, je dobro. Voda prvega padavinskega vala bo lahko do prihoda drugega vala do neke mere odtekla. To zmanjša možnosti za nevšečnosti, povezane s poplavami hudournikov in meteorne vode.

Vseeno pa ni odveč previdnost, ker lahko znotraj posameznega vala padavin v roku nekaj ur lokalno pade večja količina vode.

Toliko padavin naj bi se po najnovejšem izračunu enega izmed visokoločljivostnih meteoroloških modelov nabralo do četrtka ob 24. uri:

Skupna količina padavin do četrtka do 24. ure Foto: meteologix

Sunki burje tudi krepko čez 100 kilometrov na uro

V petek se bo na Primorskem okrepila burja. Najmočnejši sunki bodo presegali hitrost 100 kilometrov na uro.

Najmočnejši sunki burje Foto: meteologix

Izrazita plima in močne padavine niso dobra kombinacija, a nevarnost v Kopru je zaenkrat mimo

Morje je danes dopoldne poplavilo nižje dele obale. Vozniki so morali prestaviti svoja vozila, da jih ni poplavilo morje. Zaradi kombinacije plime in padavin so bile v koprski občini danes dopoldne v pripravljenosti intervencijske službe, občanom so bile na razpolago protipoplavne vreče.

V primeru visoke gladine morja v obalnem pasu slabo namreč odtekajo meteorne vode in so s tem možnosti poplav večje. A kasneje so s koprske občine za siol.net povedali, da je po 11. uri gladina morja začela upadati in nevarnosti za prebivalce zaenkrat ni več.

Kombinacija plime in padavin je lahko nevarna. Foto: Milijana Buletinac

Arso zaradi močnih padavin izdal več oranžnih opozoril

Agencija za okolje (Arso) je od danes opoldne do noči na četrtek izdala oranžno opozorilo zaradi padavin v zahodni, južni in osrednji Sloveniji. V zahodni in južni Sloveniji pričakujejo od 60 do 100 milimetrov padavin, krajevno lahko tudi več.

Krka in njeni pritoki bodo ob današnjih intenzivnih padavinah začeli naraščati. V četrtek se bo zaradi ponovne okrepitve padavin in povečane predhodne vodnatosti naraščanje rek v porečju Krke nadaljevalo. V četrtek popoldne in v noči na petek bodo reke poplavljale na območjih pogostih poplav.

Krka bo narasla. Foto: STA ,

Vodnatost rek po Sloveniji je trenutno večinoma srednja. Veliko vodnatost ohranja Mura, reke v Prekmurju, na Vipavskem in manjše reke v porečju Krke pa so upadle do male vodnatosti. Pretoki rek so ustaljeni ali pa se počasi zmanjšujejo, le posamezne manjše reke na zahodu države so že začele naraščati. Čez dan pa se bo naraščanje rek razširilo na večji del države.

Za obdobje od srede opoldne do noči na četrtek je agencija izdala oranžno opozorilo zaradi padavin v zahodni, južni in osrednji Sloveniji. Po njihovih navedbah se bodo v sredo znižale tudi temperature v notranjosti države, vreme pa se bo zjasnilo konec tedna. Geološki zavod Slovenije ob tem opozarja na možnost zemeljskih plazov.

Možnost plazov med deževjem in še nekaj časa po njem

Zaradi predhodne namočenosti in prihajajočih obilnih padavin pričakujemo nevarnost proženja plazov. Verjetnost proženja se povečuje s skupno količino padavin.

Nevarnost plazov ne mine s koncem deževja, ampak traja še nekaj dni po njem.

Zemeljski plaz na Obali. Fotografija je bila posneta 12. septembra letos. Foto: David Florjančič