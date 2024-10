Arso izdal oranžno opozorilo zaradi nalivov, tako se bodo premikale nevihte #animacija

Prvi oktobrski dan je še suh in marsikje sončen, a že jutri nas čaka preobrat. Slovenijo bodo zajele obilne padavine, zlasti na zahodu in jugu. Za celotno državo z izjemo vzhodnega dela je agencija za okolje (Arso) izdala oranžno opozorilo. Na animaciji si lahko ogledate, kako naj bi padavine zajele naše kraje.

Veliko dežja v razmeroma kratkem času

Močnejše padavine bodo naše kraje zajele v noči na sredo. Dež se bo od zahoda razširil nad vso državo. Največ padavin pričakujemo v zahodni polovici države. Pade lahko 100 milimetrov padavin, lokalno tudi več kot 150 milimetrov.

Vzhodna polovica države bo deležna precej manjše pošiljke padavin. Večinoma ne bo padlo več kot 40 milimetrov padavin. Marsikje bo ta količina še precej manjša.

Pri agenciji za okolje so zaradi pričakovanih obilnih padavin izdali oranžno opozorilo za večji del države. Foto: Arso

Zelo pomembno je, v kolikšnem času padejo obilne padavine



Pri obilnih padavinah ni važno le, kolikšna bo skupna količina padavin. Pomembno je tudi, v kolikšnem času padejo. Če obilne padavine padejo v razmeroma kratkem času, vodi ne uspe odteči. To lahko povzroči nevšečnosti, kot so narasli hudourniki in dvig meteornih voda.



V sredo bo marsikje predvsem v zahodni polovici države padlo 100 milimetrov padavin, lokalno lahko tudi 150 milimetrov ali več. Glavnina padavin bo padla v manj kot 12 urah, kar je razmeroma kratek čas. Previdnost zato ne bo odveč.

Toliko padavin v sredo v 24 urah Sloveniji napoveduje visoko resolucijski meteorološki model ICON D2. Foto: meteologix

Kje bodo naraščali hudourniki?

Pri Arsu so preverili, kako bodo jutrišnje obilne padavine vplivale na naše vodotoke.

Jutri zjutraj bodo reke sprva na zahodu in jugu države začele naraščati, popoldan pa se bo naraščanje rek razširilo na večji del države. Do večera bo prevladovala velika vodnatost rek. Popoldan, zvečer in predvsem v noči na četrtek so verjetna razlivanja posameznih rek v več delih države. Ob nevihtah z nalivi bodo hitro naraščali tudi hudourniški vodotoki, ki se prav tako lahko razlijejo, so zapisali pri omenjeni agenciji.

Ob obilnih padavinah z močnimi lokalnimi krajevnimi nalivi bodo hitro narasli hudourniki, ki se lahko tudi razlivajo. Foto: Arso

V četrtek bodo še naprej naraščale Kolpa, Krka in Ljubljanica, ki se lahko začnejo razlivati na običajnih poplavnih območjih. Druge reke po državi bodo v četrtek prehodno upadale, nato pa čez dan ponovno narasle, so še zapisali Arsovi hidrologi.

Plimovanje morja

Dodajajo še, da bo jutri ob dopoldanski plimi gladina morja ob slovenski obali povišana. Med 9. in 11. uro je mogoče razlivanje v višini do okoli 10 centimetrov na najbolj izpostavljenih delih obale.