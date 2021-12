To so najslabše slovenske občine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najnižji delež cepljenih in prebolevnikov med polnoletnimi občani imajo v občini Zavrč, in sicer 52,6-odstoten.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je ob napovedanih Dnevih cepljenja objavil analizo deležev polnoletnih cepljenih proti covid-19 in prebolelih občanov po posameznih občinah. Po analizi imajo najvišji delež polnoletnih cepljenih in prebolevnikov v občini Kranjska Gora, najnižji pa v občini Zavrč.

V občini Kranjska Gora je do vključno 8. decembra, ki ga je še zajela analiza, delež cepljenih in prebolevnikov med polnoletnim prebivalstvom znašal 79,4 odstotka. Sledijo občine Vipava (78,6), Idrija (77,4), Šmartno ob Paki (77,1) in Trzin (76,9).

Najnižji delež cepljenih in prebolevnikov med polnoletnimi občani imajo v občini Zavrč, in sicer 52,6-odstoten. Sledijo občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (54,6), Dobje (55,5), Podlehnik (57,5), Trnovska vas (57,6).

Skupni podatki o polno cepljenih in prebolevnikih so objavljeni na spletni strani NIJZ. Podatke si lahko ogledate tukaj.

Cepilna akcija pod sloganom Stopimo skupaj! Varno in zdravo v novo leto.



V Sloveniji bo od 19. do 23. decembra 2021 potekala cepilna akcija Dnevi cepljenja, s katero želijo v lokalnih skupnostih k cepljenju proti covid-19 nagovoriti tiste, ki se za to še niso odločili. V tem času bodo imeli cepilni centri podaljšan delovni čas, ponekod bodo cepili tudi ponoči. Na voljo bo tudi večje število mobilnih enot.