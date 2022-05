To je ponedeljkovo število okužb

V ponedeljek so ob 779 PCR-testih in 4.625 hitrih antigenskih testih v Sloveniji potrdili 380 okužb z novim koronavirusom. To je 320 okužb več kot dan prej in 200 manj kot prejšnji ponedeljek. Po podatkih ministrstva za zdravje je trenutno zaradi covid-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 31 bolnikov, na intenzivni negi pa dva. V ponedeljek ni umrl noben covidni bolnik.