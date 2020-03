To je pekarna, ki bo svoje izdelke dostavljala na dom

Podjetje Pekarna Pečjak z jutrišnjim dnem začenja dostavo izdelkov na dom v občinah Ljubljana, Trzin, Domžale, Škofljica in Grosuplje.

Kot so sporočili iz podjetja, bodo naročila sprejemali na brezplačnem telefonu 080 39 01 ali na elektronskem naslovu dom@pekarna-pecjak.si. Naročila bodo možna od ponedeljka do petka, od 7. do 13. ure, in v soboto od 7. do 11. ure. Dostava omejenega nabora izdelkov bo potekala od ponedeljka do sobote od 8. ure dalje.

Poleg lastnih izdelkov bodo kupci lahko naročili tudi pet osnovnih živil

Kupci bodo lahko izbirali med okoli sto izdelki (zamrznjeni program, testenine, kruh, keksi) ter petimi osnovnimi živili (olje, mleko, sol, sladkor, moka). Skupna minimalna vrednost naročila mora znašati 30 evrov, seznam izdelkov pa bo na voljo na spletni strani Pekarne Pečjak.

V podjetju spodbujajo plačila po predračunu z namenom čim večjega števila brez kontaktnih prevzemov, nudijo pa tudi plačilo s kartico ali gotovino ob prevzemu blaga.

Prizadevajo si zagotoviti kar najbolj varno dostavo, ki bo prilagojena trenutnim razmeram (na izbrano lokacijo, brez vnosa paketov v stavbo in z upoštevanjem razdalje 1,5 metra).

"Pekarna Pečjak v času posebnih razmer, ki so nas doletele, preusmerja del svojih kapacitet na kanal dostave na domu. S tem želimo zagotoviti nemoteno oskrbo z živili za vse tiste, ki se izogibajo nakupovanju v fizičnih trgovinah. Obenem pa se zaradi izpada naročil iz drugih virov zavedamo odgovornosti do svojih zaposlenih in na ta način pripravljamo podjetje, da bo preživelo tudi v takšnih razmerah in skušalo ohraniti delovna mesta vseh zaposlenih," je povedal Silvester Pečjak, direktor podjetja.