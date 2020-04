To je nova podoba predčasno prenovljene Trubarjeve ulice #video

Mestna občina Ljubljana (MOL) je prenovo Trubarjeve ulice začela februarja lani, del pa so se lotevali po odsekih, saj so hoteli s tem zagotoviti čim bolj nemoteno delovanje lokalov ob gradbišču.

Obnova je napredovala po načrtih in se je sklenila celo prej, saj so konec sprva napovedovali za junij 2020.

Ulica, ki je bila že nekaj časa potrebna celovite prenove, je zdaj dobila nov videz, pri čemer pa so izvedli tudi obnovo in gradnjo kanalizacije, vodovoda, plinovoda, vročevoda, optične infrastrukture ter javne razsvetljave.

V okviru prenove so prenovili tudi priključne ulice, in sicer Obrežno stezo, ulico Za čreslom, Kastelčevo, Znamenjsko in Usnjarsko ulico do Petkovškovega nabrežja na jugu, Resljevo cesto do Zmajskega mostu ter Prečno in Vidovdansko ulico na severu.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač