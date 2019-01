Izbrana je beseda leta 2018

V finalnem izboru so bile poleg čebele, mikroplastike in skodelice kave še generalka, orbanizacija, risoroman, sovraštvo, tekstati, tipanka in varda. Razvrstitev na lestvici besed finalistk se je vzpostavila že prvi dan in nato ohranila do zadnjega dne glasovanja, so še sporočili z ZRC SAZU.

Čebelarstvo posebno v tem, da ima malo prevzetih besed

Kot je povedal raziskovalec Terminološke sekcije Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, eden od soavtorjev Terminološkega slovarja čebelarstva in ljubiteljski čebelar Simon Atelšek, je strokovno besedišče čebelarstva posebno po tem, da ima zelo malo prevzetih besed.

"To pa zato, ker smo bili Slovenci že z Antonom Janšo, ki je bil v 18. stoletju celo dvorni učitelj čebelarstva pri Mariji Tereziji, v tej panogi zelo napredni in smo svoje znanje izvažali, ne pa ga prevzemali od drugod, kar je recimo veljalo pri pravu, vojski ipd.," je pojasnil Atelšek.

Foto: Getty Images

"Zanimivo je tudi to, da imamo v slovenščini že do sredine 19. stoletja napisane kar štiri samostojne čebelarske priročnike, kar je v primerjavi z drugimi sorodnimi strokami izjemno," je dodal Atelšek.

Poudaril je še, da je iz terminologije razvidno, kako zelo Slovenci spoštujemo čebelo, saj smo jo naredili sebi enako in jo počlovečili. "Za čebele tudi v strokovni literaturi nikoli ne zapišemo, da poginejo, temveč umrejo," pravi Atelšek. Poleg tega smo izraz za matico izpeljali iz besede mati, medtem ko se glavni čebeli v panju v angleščini reče queen in v nemščini Koenigin. Iz jezika je vsekakor razbrati, da Slovenci čebelo od nekdaj zelo cenimo," je sklenil Atelšek.

Predloge sprejemajo skozi celo leto, prvič izbor potekal 2016

Predloge za besedo leta sicer na inštitutu sprejemajo skozi celo leto, decembra javnost le dodatno opomnijo na to akcijo, je za STA pojasnila znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ter članica strokovne komisije Simona Klemenčič.

Pri izboru upoštevajo tudi predloge za novotvorjenke, ki jih prav tako prejemajo skozi vse leto. Nekaj besed je zamudilo letošnji rok, zato so jih na inštitutu že uvrstili na seznam za besedo leta 2019.

Med vsemi predlogi za besedo leta vsak izmed članov strokovne komisije izbere 10 svojih kandidatk, ki jih predstavi in zagovarja, nato pa sedijo toliko časa, dokler se ne uskladijo.

"Pri tem je glavno, a ne izključno vodilo, da beseda leta ilustrira dogajanje v jeziku, skozi katerega se zrcalijo spremembe v družbi, kulturi, tehnologiji ... Kandidatke za besedo leta predstavljajo ilustracijo preteklega leta," je pojasnila Klemenčilčeva.

V Sloveniji je izbor besede na pobudo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU prvič potekal leta 2016. Po izboru glasovalcev je leto 2016 najbolj zaznamovala beseda begunec, leto 2017 pa besedna zveza evropski prvaki.