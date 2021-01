Tezno: mladoletnica po fotografiranju umrla zaradi trka vlaka

Mariborski kriminalisti nadaljujejo preiskavo okoliščin, ki so v torek nekaj po 15. uri privedle do smrti mladoletnice, v katero je na železniški postaji Tezno v Mariboru trčil potniški vlak. Po dosedanjih ugotovitvah kriminalistov sta se v času dogodka dve mladoletnici fotografirali med tiri. Suma kaznivega dejanja in samomora sta izključena.

Kriminalisti Policijske uprave (PU) Maribor so ugotovili, da sta se v času dogodka dve mladoletnici fotografirali med tiri. Strojevodja potniškega vlaka, ki vozi med Ljubljano in Mariborom in ki se jima je približeval z veliko hitrostjo, ju je začel opozarjati z zvočnimi signali, vendar sta pred vlakom zadnji trenutek odskočili vsaka na svojo stran, piše STA.

Kljub temu je vlak v eno od njiju trčil. Njene poškodbe so bile tako hude, da je na kraju dogodka umrla.

Druga mladoletnica v šoku

Drugo mladoletnico so reševalci zaradi hudega šoka odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor, so danes sporočili s PU Maribor.

Kriminalisti so ogled kraja dogodka opravili pod vodstvom dežurne preiskovalne sodnice in ob navzočnosti dežurne državne tožilke. Nadaljujejo intenzivno kriminalistično preiskavo. Po do sedaj zbranih obvestilih sta sum storitve kaznivega dejanja in sum samomora izključena, so še navedli na PU Maribor, še piše STA.