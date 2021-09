Takšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje (ARSO).

V četrtek bo na Primorskem delno jasno, drugod bo oblačno. Rahel dež bo popoldne povsem ponehal. Jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne od 14 do 19, na Primorskem se bo ogrelo do 24 stopinj Celzija.

Konec tedna bo sončno in toplo

V petek bo v zahodni Sloveniji in v gorah pretežno jasno, drugod bo nekaj več oblačnosti. V soboto bo povečini sončno in toplo.