Takšno vreme nas čaka do konca tedna

V prihodnjih dneh bo vreme idealno za preživljanje časa v naravi in uživanje ob pogledu na prebujajočo jesen. Torek bo delno jasen, več oblačnosti bo na Primorskem in Notranjskem. Dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. Sončno in toplo vreme se bo nadaljevalo do konca tedna.