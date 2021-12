Takšno vreme bomo imeli za božič

Božični dan bo oblačen, ponekod bo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od –2 do 2 stopinji Celzija, najvišje dnevne do 12 stopinj Celzija.

Danes bo na severu in vzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno. Na jugozahodu bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9 stopinj Celzija, na vzhodu do 12 stopinj Celzija.

Jutri bo večinoma oblačno. Predvsem v jugozahodni in južni Sloveniji bo občasno deževalo. Še bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo na severu od –2 do 2 stopinji Celzija, drugod od 4 do 8 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 5 do 12 stopinj Celzija, na severu okoli 2 stopinji Celzija.

V začetku prihodnjega tedna bo suho vreme

V nedeljo bo oblačno in sprva večinoma suho, čez dan bodo padavine od jugozahoda zajele vso državo, meja sneženja se bo popoldne spuščala. V ponedeljek bo oblačno in večinoma suho.