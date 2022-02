Takšno vreme bo čez vikend, v začetku tedna tudi sneg

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V torek nas čakajo padavine po vsej državi in tudi sneg.

V torek nas čakajo padavine po vsej državi in tudi sneg. Foto: Pixabay

Danes bo na Primorskem ter na severozahodu pretežno jasno. Drugod se bo po precej jasnem jutru od vzhoda oblačnost povečala. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki bo popoldne slabela. V sosednjih krajih bo pretežno jasno, v notranjosti Hrvaške pa zmerno do pretežno oblačno. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja.

V nedeljo bo pretežno jasno, sprva bo v osrednji in jugovzhodni Sloveniji še nekaj nizke oblačnosti. Burja na Primorskem bo dopoldne povsod ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -1, ob morju malo nad 0, najvišje dnevne od 5 do 10 stopinj Celzija. V sosednjih krajih bo pretežno jasno, burja ob severnem Jadranu bo ponehala.

V začetku tedna padavine, tudi sneg

V ponedeljek bo na Primorskem in Notranjskem oblačno. Čez dan se bo pooblačilo tudi drugod, le na severovzhodu bo še nekaj sonca. V zahodni, južni in osrednji Sloveniji bodo občasno rahle padavine. Zapihal bo jugozahodni veter.

V torek bo oblačno, padavine se bodo od zahoda postopno razširile na večji del Slovenije. Meja sneženja bo med 800 in 1.200 metri nadmorske višine.