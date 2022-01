Takole napovedujejo meteorologi

Danes in jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj se bo živo srebro spustilo do -9 stopinj Celzija, dnevne temperature pa se bodo gibale od 3 do 9 stopinj Celzija. Na severu in vzhodu bo občasno naletaval sneg, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje RS.

Danes bo sprva pretežno oblačno, v južni Sloveniji bodo manjše krajevne padavine. Popoldne se bo od severozahoda zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9 stopinj Celzija.

Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, zjutraj bodo predvsem na severovzhodu kratkotrajne snežne plohe. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -3 stopinje Celzija, na Goriškem in ob morju okoli 1 stopinja Celzija, najvišje dnevne od -1 do 5 stopinj Celzija, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

V soboto bo na Primorskem delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Na severu in vzhodu bo lahko občasno naletaval sneg. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno. Predvsem na vzhodu bodo občasno možne rahle snežne padavine.