Tako Marta Kos odgovarja Milanu Kučanu

Kosova se je tako v obsežnem zapisu na svoji spletni strani odzvala na komentar nekdanjega predsednika države Milana Kučana, ki je za kandidatko javno podprl odvetnico Natašo Pirc Musar, saj da ni dobro, da ima ena stranka tri najpomembnejše funkcije v državi, in sicer predsednika republike, predsednika vlade in predsednika državnega zbora. Priznava pa, da bi veljalo o tem skupaj premisliti, nato pa tudi uveljaviti nekaj dodatnih varovalk.

"S stališča delitve oblasti je ključno, da vsi akterji spoštujejo samo delitev na veje oblasti in se strogo držijo meja med njimi. To je stvar osebne etike in politične odgovornosti, ne pa pripadnosti eni ali drugi politični opciji," navaja.

Ob tem je še poudarila, da je strankarska demokracija ustavni okvir Slovenije, nikjer pa ni zapisano, da bi moral biti predsedniški kandidat nestrankarski. "Še več, ravno neodvisna in vesti zavezana predsednica republike lahko skrbi za to, da so stroge meje med vsemi tremi vejami spoštovane," je prepričana.

Če bo izvoljena, ne bo podpredsednica stranke

Kosova je sicer že ob uradni predstavitvi kandidature dejala, da bo, če bo izvoljena, odstopila s podpredsedniškega mesta trenutno vladajoče stranke in zamrznila članstvo v njej. V pismu pa je ponovno zatrdila, da ob takšni odločitvi ni dileme, saj da se je vedno treba "postaviti v dobro skupnega, ne stranke". Meni pa, da so v parlamentarni demokraciji prav stranke instrument, s pomočjo katerega je skupno dobro mogoče učinkovito doseči.

Kosova se je v zapisu obregnila tudi ob nekatere svoje, do zdaj znane protikandidate, ki da so povzeli omenjene pomisleke. "Zlorabo legitimnega predsednikovega pomisleka čutim kot premišljen poskus izločiti me iz tekme, še preden se je ta sploh dobro začela: me dobesedno diskvalificirati," je zapisala.

Ob tem se v zapisu sprašuje tudi, ali ni "nekoliko nedemokratično" ljudem jemati pravice, da demokratično izberejo svojo kandidatko, s tem, da jo že vnaprej izločijo iz igre kot sistemsko nesprejemljivo.

Prepričana je tudi, da se bo neodvisnost kandidatov izkazala šele v odločnih stališčih do aktualnih vprašanj, kritični drži do vseh družbenih akterjev, predvsem pa v državniškem pogumu postaviti se za državo, kakršna mora Slovenija šele postati.