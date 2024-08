Svojci pogrešajo 84-letno Viktorio Judito Krašovec

Na Policijski upravi Koper so danes prejeli prijavo, da svojci pogrešajo sorodnico, ki je odšla od doma v Pradah med 6. in 11. uro danes dopoldan in se ni vrnila. Pogrešana je 84-letna Viktoria Judita Krašovec, doma iz Prad. Ima daljše lase, spete v kito, visoka je 163 centimetrov, srednje postave in težje hodi.