Svet RTVS bo imenoval predsednika uprave

Svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) bo na današnji izredni seji imenoval predsednika uprave RTVS. Na javni razpis za predsednika oz. predsednico uprave so se prijavili v. d. predsednice uprave RTVS Natalija Gorščak, direktor Radia Slovenija Mirko Štular in direktor Nova24TV Boris Tomašič.

Komisija za kadrovske in pravne zadeve je v ponedeljek opravila razgovore s prijavljenimi kandidati, ki so imeli 15 minut za predstavitev, nato pa so sledila vprašanja. Danes se bodo predstavili še članom sveta zavoda.

Predsednik sveta RTVS Goran Forbici se je odločil sklicati izredno sejo sveta zavoda, da bi čim prej zagotovili upravo s polnim mandatom, piše v sklicu seje.

Upravo trenutno kot vršilka dolžnosti vodi Natalija Gorščak, ki jo je svet RTVS imenoval po odstopu predsednika uprave Zvezdana Martića. Pred Martićem je odstopil tudi član uprave Simon Kardum, za njim pa še član uprave Andrej Trček. Tako je trenutno edini član uprave delavski direktor Franci Pavšer.

Svet RTVS je razpis za novega predsednika uprave objavil 11. julija, po tistem, ko je Martić konec maja odstopil zaradi izgube zaupanja pri večini svetnikov. Mandat predsednika uprave traja štiri leta. Rok za prijavo na razpis se je iztekel 20. avgusta.