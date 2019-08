Študenti za zdaj ostajajo v Akademskem kolegiju

Študenti, ki bivajo v Akademskem kolegiju, do nadaljnjega ostajajo v domu, so navedli v Študentskem domu Ljubljana (ŠDL). V minulih dneh so uporabniki doma namreč opozorili, da še vedno ne vedo, ali in kdaj se bodo morali izseliti. Akademski kolegij je namreč po končanem postopku denacionalizacije prešel v last ljubljanske občine.

Akademski kolegij v stavbi Plečnikovega Baragovega semenišča že desetletja brezplačno uporablja ŠDL, ki študentom zaračunava najemnino, so že pred časom pojasnili na Mestni občini Ljubljana (Mol). Ne ministrstvo za izobraževanje ne ŠDL po navedbah občine ves ta čas niso obnavljali zgradbe, hkrati pa zaradi denacionalizacijskega postopka tudi Mol ni mogla vlagati v del stavbe, ki ga zasedata Pionirski dom in Slovensko mladinsko gledališče.

Mol načrtuje prenovo stavbe

Po koncu denacionalizacijskega postopka je stavba prešla v last Mol, ki zaradi dotrajanosti načrtuje prenovo stavbe čez tri leta in izselitev vseh stanovalcev v treh letih, če bo ŠDL plačal najemnine za namestitev študentov.

V domu tudi študentje, ki si višje stanarine ne morejo privoščiti

"Strah nas je, da nas bodo nenadoma izselili sredi študijskega leta. Zaradi prostorske stiske, s katero se sooča študentski dom Ljubljana, pa nismo prepričani, da bomo dobili nadomestna ležišča. Jasno pa je, da bomo za takšne sobe, kot jih imamo sedaj, plačevali več," je dejala predstavnica študentskega doma Akademski kolegij Maja Drame. Dodala je tudi, da v domu bivajo študenti, si višje stanarine ne morejo privoščiti, stanovanja pa so mladim v Ljubljani zelo nedostopna.

Pogovori glede reševanja nastanitve študentov v Akademskem kolegiji med ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Mol še vedno potekajo, zato še ni novih informacij, so navedli v ŠDL. "Študentje, ki bivajo v domu Akademski kolegij, tako zaenkrat do nadaljnjega ostajajo v domu. Takoj, ko bomo imeli kakršnekoli nove informacije v zvezi s tem, bomo o tem nemudoma obvestili tudi vse stanovalce doma," so pojasnili. Objekt bo Molu sicer vrnjen po 30. septembru.

Če bodo Akademski kolegij morali razseliti, bodo stanovalce doma po navedbah ŠDL preselili v proste kapacitete v drugih domovih, ki jih ima ŠDL v upravljanju in bodo takrat na razpolago. Kakšno stanarino bodo plačevali v novem domu, bo odvisno od standarda domov v katere se bodo preselili.

"Vsekakor se bomo potrudili, če bo le mogoče, da študente, ki bivajo v domu Akademski kolegij in bodo izrazili željo pa nastanitvi v domovih, ki imajo podoben standard in ceno bivanja kot Akademski kolegij, namestimo v sobah s podobnim standardom in ceno bivanja v okviru takrat razpoložljivih prostih kapacitet," so napovedali.

V razpisu za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2019/2020, je ŠDL v dogovoru z ministrstvom sicer upošteval vse kapacitete, ki so jih imeli na razpolago že v tekočem študijskem letu, torej tudi dom Akademski kolegij. "To pomeni, da zaenkrat načrtujemo, da bomo v novem študijskem letu lahko nastanjevali študente tudi v tem domu," so pojasnili.

Za novo študijsko leto načrtujejo tudi zmanjšanje kapacitet za tuje izmenjalne študente, tako da bo v ŠDL več prostora za namestitev domačih študentov. V dogovoru z ministrstvom so razpisali tudi večje število subvencij za bivanje pri zasebnikih, prav tako pa z ministrstvom iščejo ustrezne dodatne zmogljivosti za nastanitev študentov.

"Zavedamo se, da je vse odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev, ki jih bo za te namene imelo na razpolago ministrstvo. Seveda si želimo, da ne bi zgolj nadomestili morebitnega izpada kapacitet v domu Akademski kolegij, ampak da bi v prihodnjih nekaj letih prišlo do povečanja razpoložljivih kapacitet za nastanitev študentov v javnih študentskih domovih v Ljubljani," so še zapisali v ŠDL.

Danes popoldan bo skupina Akademski kolegij študentom! pred ljubljansko Mestno hišo s študentsko protestno manifestacijo opozorila na slabe bivanjske in s tem tudi študijske pogoje študentov v prestolnici. "Prostora v študentskih domovih ni, pogoji najemanja so iz leta v leto slabši, namesto študiju pa naš čas posvečamo delu, brez katerega si študija sploh ne bi mogli privoščiti," so zapisali v vabilu.