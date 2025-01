Študenti v stiskah – kako bo država rešila bivanjske razmere? #vŽivo

Pristojni z ministrstva za visoko šolstvo bodo na novinarski konferenci, ki bo predvidoma ob 10. uri, predstavili ukrepe za reševanje bivanjskih razmer študentk in študentov. Postelj zanje je premalo. Na ministrstvu za visoko šolstvo so lani predvidevali, da bo po končanih investicijah v Mariboru tam ležišč za študente dovolj, manj optimistični so bili glede Kopra, v Ljubljani pa še zlepa naj ne bi mogli zagotoviti dovolj prostora. Izjave bomo na Siol.net spremljali v živo.

Predsednik Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) Luka Mihalič je ob izteku lanskega leta v pogovoru za STA poudaril, da se v slovenskih študijskih središčih, zlasti v Ljubljani in na Primorskem, študentje soočajo z resnim pomanjkanjem postelj v študentskih domovih. "Borimo se za več postelj v javnih študentskih domovih. To je ena zadeva, ki jo resno zagovarjamo, torej gradnjo javnih študentskih domov, v čemer vidimo tudi rešitev za nasičen najemniški trg," je dejal med drugim.

Za izboljšanje njihovega socialnega položaja si študentska organizacija prizadeva tudi s predlogom zakona za urejanje položaja študentov, ki je v postopku v DZ. V ŠOS upajo na sodelovanje ministrstev in napredek pri sprejemanju zakona, je takrat povedal Mihalič.

Marca lani je ŠOS zaključila zbiranje več kot 40 tisoč podpisov v podporo zakonu za urejanje položaja študentov. Predsednik ŠOS je pojasnil, da jim je do zdaj uspelo doseči dogovor s predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, ki je privolila v vložitev zakona v parlamentarno proceduro. Kljub temu po Mihaličevih besedah ŠOS še vedno čaka na odziv ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in ministrstva za zdravje, s katerima morajo uskladiti ključne ukrepe iz zakonskega predloga, da bi lahko nadaljevali zakonodajni postopek, je še pojasnil za STA.

Poslanci odbora DZ za izobraževanje pa so že lanskega oktobra ob seznanitvi s predlogom sprememb proračuna za leto 2025 in s predlogom proračuna za leto 2026 izražali skrb zaradi premalo študentskih postelj. Tako v koaliciji kot opoziciji so v razpravi izpostavili pomanjkanje mest v študentskih domovih. Tatjana Greif (Levica) je izrazila skrb, da je na področju študentskih domov premalo napredka. "Kdaj bodo slovenska univerzitetna mesta dobila potrebno infrastrukturo za bivanje študentov?" jo je zanimalo. "Postelj je premalo, najemnine za stanovanja na trgu pa so visoke," je poudarila Alenka Helbl (SDS). Iva Dimic (NSi) pa je pozdravila, da se sredstva za študentske domove s predlogom sprememb proračuna za leto 2025 zvišujejo za 2,2 milijona evrov. A je hkrati opazila, da za bivanje študentov ni predvidenega povečanja in znesek na tej postavki ostaja 4,5 milijona evrov.

Na ministrstvu za visoko šolstvo so takrat predvidevali, da bo po končanih investicijah v Mariboru tam ležišč za študente dovolj. Nekoliko manj optimistični so glede Kopra, v Ljubljani pa še zlepa ne bodo mogli zagotoviti dovolj prostora. Tu bo primanjkovalo še približno 900 mest, je ocenil državni sekretar na ministrstvu Jure Gašparič.