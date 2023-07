Štrukelj: Tvegano je biti optimističen, a narejena je bila prelomnica

Generalni direktor direktorata za javni sektor na ministrstvu za javno upravo Peter Pogačar je izrazil zadovoljstvo, da je model za prevedbo plač na novo plačno lestvico, ki so ga pripravili v okviru delovne skupine, na današnjih pogajanjih dobil potrditev, da gre za pravo usmeritev. Zaveda pa se, da jih čaka še ogromno dela.

Gre za izjemno veliko število delovnih mest, za veliko število javnih uslužbencev, želijo pa zagotoviti, da bo sistem čim bolj transparenten, objektiven in pravičen za vse javne uslužbence, je še pojasnil. Jih pa današnji dogovor "navdaja z optimizmom", da je rok 1. januar 2024 za uveljavitev novega plačnega zakona "absolutno dosegljiv".

Štrukelj: Odpravili smo dileme

"Zelo tvegano je biti na pogajanjih o plačah optimističen, ampak zdi se, da je bila danes narejena neka prelomnica," je soglašal vodja konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj.

Po njegovih besedah so odpravili dileme, ki so, kar zadeva sam način prevedbe, obstajale do zdaj. A kot je dodal, to samo po sebi še ne zagotavlja uspeha. Zdi pa se, da ima od vseh do zdaj predlaganih ta prevedba pravzaprav največ možnosti, da bo delovala, je dejal Štrukelj.

Nekaj neznank ostaja

Vodja pogajalske skupine dela sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek je dodal, da so se dogovorili o osnovnih rešitvah mehanizma, ostaja pa še kar nekaj neznank, povezanih zlasti z odpravo plačnih nesorazmerij, kako se bodo ta upoštevala, v kakšnem obsegu bodo odpravljena in kako bo to dejansko vplivalo na prevedbo plače na novo plačno lestvico za posameznega javnega uslužbenca.

Njihova pogajalska skupina je po Počivavškovih besedah danes predstavila tudi svoje pripombe na predlog kolektivne pogodbe za javni sektor, ki jih bodo posredovali še pisno, in pričakujejo, da se bo vlada do njih opredelila.

Eden od členov omenjene kolektivne pogodbe ureja tudi primerljivost med stebri, kjer je vlada v osnovi povzela njihov predlog, v pogajalski skupini ga želijo še nekoliko dopolniti, predvsem z vidika jasnosti samega besedila in tudi lažjega izvajanja v praksi, je pojasnil Počivavšek, ki meni, da večinoma večjih vsebinskih razhajanj ni.

Sindikati ostali brez pojasnil glede dogovora o sodniških plačah

Sicer pa je sindikalna stran danes želela tudi pojasnila glede dogovora o sodniških plačah. Po Štrukljevih besedah so dobili zagotovilo, da bo dogovor objavljen, do takrat pa ga težko komentirajo, ker poznajo zgolj njegove posamezne dele. "Predpostavljamo pa, da bo imel vpliv na tok pogajanj o plačnem sistemu za javne uslužbence," je še menil Štrukelj.

V skladu z dogovorom med pogajalci vlade in sindikatov med 15. julijem in 15. avgustom, ko bo večina odsotnosti zaradi letnih dopustov, pogajanj ne bo. Znova naj bi se sestali v tednu po 15. avgustu.